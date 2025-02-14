Лидер среди городов: Владивосток притягивает россиян — статистика

Posted 14 февраля, 06:52
Published 14 февраля, 06:52
Modified 14 февраля, 06:54
Updated 14 февраля, 06:54
Приморский край становится центром притяжения не только для туристов, но и для инвесторов. Соответственно, дальневосточная столица является лакомым кусочком для россиян, которые стремятся к динамичной жизни в развивающихся городах. Вероятно, именно поэтому снять жилье во Владивостоке хотят многие жители страны. Об этом свидетельствуют данные экспертов «Авито Недвижимости».
По словам аналитиков, спрос на долгосрочную аренду в приморском городе у моря вырос на 46% в сравнении с январем 2024 года. В целом россияне стали больше интересоваться квартирами, — за год рост составил 13%. Но Владивосток — абсолютный лидер на данном поприще. После него следует Томск (36%) и Барнауле (33%).
Ранее «Восток-Медиа» писало о студии, которую сдают в дальневосточной столице за 200 000 рублей.