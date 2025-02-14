Лидер среди городов: Владивосток притягивает россиян — статистика

По словам аналитиков, спрос на долгосрочную аренду в приморском городе у моря вырос на 46% в сравнении с январем 2024 года. В целом россияне стали больше интересоваться квартирами, — за год рост составил 13%. Но Владивосток — абсолютный лидер на данном поприще. После него следует Томск (36%) и Барнауле (33%).