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Posted 14 февраля, 06:52

Published 14 февраля, 06:52

Modified 14 февраля, 06:54

Updated 14 февраля, 06:54

Россияне выбирают для жизни Приморский край

Лидер среди городов: Владивосток притягивает россиян — статистика

14 февраля 2025, 06:52
Фото: 1MI.

Россияне выбирают для жизни Приморский край

Сюжет
Жилье
Жители России проявляют неподдельный интерес к долгосрочному проживанию на территории Приморья. Спрос на арендованные квартиры тому подтверждение.

Приморский край становится центром притяжения не только для туристов, но и для инвесторов. Соответственно, дальневосточная столица является лакомым кусочком для россиян, которые стремятся к динамичной жизни в развивающихся городах. Вероятно, именно поэтому снять жилье во Владивостоке хотят многие жители страны. Об этом свидетельствуют данные экспертов «Авито Недвижимости».

По словам аналитиков, спрос на долгосрочную аренду в приморском городе у моря вырос на 46% в сравнении с январем 2024 года. В целом россияне стали больше интересоваться квартирами, — за год рост составил 13%. Но Владивосток — абсолютный лидер на данном поприще. После него следует Томск (36%) и Барнауле (33%).

Ранее «Восток-Медиа» писало о студии, которую сдают в дальневосточной столице за 200 000 рублей.

200 тыс. за студию: обзор рынка арендной недвижимости Владивостока в начале 2025
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#Новости#Общество#Владивосток#Жилье#Квартиры#Приморский край#Приморье#Аренда квартиры
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