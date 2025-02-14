Максим Иванов: Образование стало ведущим треком работы Госдумы на уходящей неделе

Секретарь Хабаровского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Максим Иванов подвёл итоги уходящей парламентской недели. По мнению политика, в эти дни было принято много важных законов, касающихся различных сфер, однако ведущим треком работы законодателей стало образование.

— Эта тема видится мне особенно важной потому, что не существует таких сфер и отраслей, развитие которых не зависит от качественного образования. А значит эта проблематика касается буквально каждого, — отметил Максим Иванов. Главным событием недели в контексте данной темы депутат назвал обсуждение Стратегии развития российского образования в рамках «Правительственного Часа». — На мой взгляд, ключевым моментом является то, что процесс переосмысления и изменения подходов к образованию в стране начал обретать конкретные очертания. Если говорить о практических шагах, то отмечу одобрение в первом чтении пилотного проекта по сдаче двух обязательных экзаменов после 9 класса, вместо четырёх. Это касается выпускников, которые собираются получить среднее профессиональное образование. Эксперимент вводится пока в пяти регионах, но присоединиться к нему уже желают гораздо больше. На мой взгляд, это говорит о востребованности такого подхода, — прокомментировал парламентарий. Также лидер хабаровских единороссов высказался по поводу резонансного решения Рособрнадзора, касающегося тестирования детей мигрантов на знание русского языка при приёме в школу. — Не могу пройти и мимо неприятного — критики одного из решений Рособрнадзора. Недавно мы приняли закон, запрещающий принимать детей мигрантов в российские школы без сдачи теста по русскому языку. Рособрнадзор предложил считать проходным результат в 30 процентов. По пятибалльной шкале это ниже «двойки»! Понятно возмущение депутатов и планы скорректировать подзаконный акт, — заявил Максим Иванов.