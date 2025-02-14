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Posted 14 февраля, 02:37

Published 14 февраля, 02:37

Modified 14 февраля, 02:39

Updated 14 февраля, 02:39

Несколько машин охватил пожар на парковке в Приморском крае

Массовое уничтожение огнем: пожар вспыхнул на подземной парковке в Приморье

14 февраля 2025, 02:37
Фото: Изображение Midjourney.

Несколько машин охватил пожар на парковке в Приморском крае

Сюжет
Пожар
В одночасье пять машин стали жертвами огня на территории жилого комплекса во Владивостоке. Два автомобиля сгорели дотла.

В дальневосточной столице на подземной парковке многоквартирного дома случился пожар, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю.

В результате возгорания уничтожено два автомобиля. Более того, три рядом стоящие машины тоже пострадали от пламени. Огонь успел раскинуться на 25 квадратных метрах.

В ведомстве уточнили, что происшествие обошлось без погибших и пострадавших. Сейчас дознаватели устанавливают причину пожара и масштабы нанесенного ущерба.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как загоревшийся павильон стал причиной мощного пожара в Приморском крае.

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