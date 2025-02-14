Массовое уничтожение огнем: пожар вспыхнул на подземной парковке в Приморье

Posted 14 февраля, 02:37
Published 14 февраля, 02:37
Modified 14 февраля, 02:39
Updated 14 февраля, 02:39
В дальневосточной столице на подземной парковке многоквартирного дома случился пожар, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю.
В результате возгорания уничтожено два автомобиля. Более того, три рядом стоящие машины тоже пострадали от пламени. Огонь успел раскинуться на 25 квадратных метрах.
В ведомстве уточнили, что происшествие обошлось без погибших и пострадавших. Сейчас дознаватели устанавливают причину пожара и масштабы нанесенного ущерба.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как загоревшийся павильон стал причиной мощного пожара в Приморском крае.