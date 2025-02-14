«Местами будет жарко»: весна на подступах к Приморью

По данным сайта «Маглипогода», выходные в регионе ожидаются переменчивыми. Если суббота выдастся приятной, местами даже жаркой, то в воскресенье синоптическая обстановка поменяется. Всему виной циклон, который повлияет на Приморье 16–17 февраля.