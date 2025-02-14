vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 04:31

Published 14 февраля, 04:31

Modified 14 февраля, 04:33

Updated 14 февраля, 04:33

Циклон сделает приятный сюрприз Приморскому краю

«Местами будет жарко»: весна на подступах к Приморью

14 февраля 2025, 04:31
Фото: vostokmedia.com.

Циклон сделает приятный сюрприз Приморскому краю

Сюжет
Погода
Зима на финишной прямой. Синоптики пророчат чудную погоду на выходных. Однако погодная обстановка в Приморском крае не так идеальна, как кажется.

По данным сайта «Маглипогода», выходные в регионе ожидаются переменчивыми. Если суббота выдастся приятной, местами даже жаркой, то в воскресенье синоптическая обстановка поменяется. Всему виной циклон, который повлияет на Приморье 16–17 февраля.

Пятиградусное субботнее тепло сменится неустойчивой погодой, — местами возможен снег. Небольшое похолодание тоже не обойдет стороной регион, отметил основатель портала Руслан Юрковский.

Однако метеоблогер подчеркивает вновь: «Весна ближе, чем вы думаете».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сильные морозы вернутся в Приморский край уже на следующей неделе.

Скоротечная иллюзия весны: лютые морозы и снег вот-вот вернутся в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Морозный антициклон, жуткий снегопад и весеннее тепло: погода не балует ПриморьеВьюга, «лютейшие морозы» и сильный ветер: чем удивит февральская погода в Приморье«Предупреждение №1»: ледяной дождь может обрушиться на Приморье — даты
#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Весна#Циклон#Снег#Приморский край#Приморье#Маглипогода#Руслан Юрковский#Морозы#Февраль
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика