«Местами будет жарко»: весна на подступах к Приморью

Posted 14 февраля, 04:31
Published 14 февраля, 04:31
Modified 14 февраля, 04:33
Updated 14 февраля, 04:33
По данным сайта «Маглипогода», выходные в регионе ожидаются переменчивыми. Если суббота выдастся приятной, местами даже жаркой, то в воскресенье синоптическая обстановка поменяется. Всему виной циклон, который повлияет на Приморье 16–17 февраля.
Пятиградусное субботнее тепло сменится неустойчивой погодой, — местами возможен снег. Небольшое похолодание тоже не обойдет стороной регион, отметил основатель портала Руслан Юрковский.
Однако метеоблогер подчеркивает вновь: «Весна ближе, чем вы думаете».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сильные морозы вернутся в Приморский край уже на следующей неделе.