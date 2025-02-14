На заметку мамам из Приморья: ножки малыша могут намекать об аутизме

Posted 14 февраля, 05:51
Published 14 февраля, 05:51
Modified 14 февраля, 05:53
Updated 14 февраля, 05:53
Многие родители задаются насущным вопросом: стоит ли беспокоиться, если ребенок ходит на цыпочках? В региональном Детском здравоохранении считают, что это естественный процесс, но без нюансов не обходится.
Врачи отметили, малыш должен делать это равномерно, а не постоянно передвигаться на носочках. Когда мамам и папам стоит обратиться за помощью к специалисту?
Стоит отметить, что хождение подобным образом может свидетельствовать о наличии расстройства аутистического спектра.
«Согласно исследованиям, около 40% детей с РАС сталкиваются с различными нарушениями походки, включая хождение на носках», — подчеркнули в ведомстве.
Почему некоторые детки ходят именно так? — Неизвестно. Пройдет ли с возрастом? — Тоже сложный вопрос, ответ на который появится только постфактум.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, о чем могут «кричать» кривые ножки у маленьких детей в Приморском крае.