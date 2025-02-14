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Posted 14 февраля, 05:51

Published 14 февраля, 05:51

Modified 14 февраля, 05:53

Updated 14 февраля, 05:53

Как распознать психическое расстройство у ребенка по походке в Приморском крае

На заметку мамам из Приморья: ножки малыша могут намекать об аутизме

14 февраля 2025, 05:51
Фото: 1MI.

Как распознать психическое расстройство у ребенка по походке в Приморском крае

Сюжет
Дети
Порой движения малыша говорят больше, чем он сам. Как родителям из Приморья распознать опасные сигналы, которые могут свидетельствовать о наличии аутизма?

Многие родители задаются насущным вопросом: стоит ли беспокоиться, если ребенок ходит на цыпочках? В региональном Детском здравоохранении считают, что это естественный процесс, но без нюансов не обходится.

Врачи отметили, малыш должен делать это равномерно, а не постоянно передвигаться на носочках. Когда мамам и папам стоит обратиться за помощью к специалисту?

  • Если ребёнок поднимает на носок только одну ногу;
  • Если большую часть времени он ходит на цыпочках;
  • Ребёнку уже исполнилось три года.

Стоит отметить, что хождение подобным образом может свидетельствовать о наличии расстройства аутистического спектра.

«Согласно исследованиям, около 40% детей с РАС сталкиваются с различными нарушениями походки, включая хождение на носках», — подчеркнули в ведомстве.

Почему некоторые детки ходят именно так? — Неизвестно. Пройдет ли с возрастом? — Тоже сложный вопрос, ответ на который появится только постфактум.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, о чем могут «кричать» кривые ножки у маленьких детей в Приморском крае.

Коварно поражает почки: что нужно знать о кривых ножках у детей родителям из Приморья
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