Неужели весна скоро: погода робко радует жителей Приморского края

Posted 13 февраля, 23:14
Published 13 февраля, 23:14
Modified 13 февраля, 23:16
Updated 13 февраля, 23:16
По сообщениям Примгидромета, 14 февраля над Приморьем зависнет гребень антициклона, который и будет определять погоду. Хорошую погоду: преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер, и морозы слабые: днём от -8 до +3°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Ночью было прохладно, а вот днём синоптики обещают до +2°C.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, порадуют ли приморцев выходные теплой погодой. Или нет?