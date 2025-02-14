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Posted 13 февраля, 23:14

Published 13 февраля, 23:14

Modified 13 февраля, 23:16

Updated 13 февраля, 23:16

В Приморском крае установилась почти весенняя погода

Неужели весна скоро: погода робко радует жителей Приморского края

13 февраля 2025, 23:14
Фото: vostokmedia.com.

В Приморском крае установилась почти весенняя погода

Сюжет
Погода
«Весна в окно стучится и гонит со двора», — эти строки Тютчева вспоминают приморцы, глядя в окно — неужели зима начала отступать, ведь погода такая приятная? Ну что ж, поживем — увидим, а пока порадуемся, что за бортом — не очень холодно и не пасмурно.

По сообщениям Примгидромета, 14 февраля над Приморьем зависнет гребень антициклона, который и будет определять погоду. Хорошую погоду: преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер, и морозы слабые: днём от -8 до +3°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Ночью было прохладно, а вот днём синоптики обещают до +2°C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, порадуют ли приморцев выходные теплой погодой. Или нет?

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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