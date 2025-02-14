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Posted 14 февраля, 01:18

Published 14 февраля, 01:18

Modified 14 февраля, 01:20

Updated 14 февраля, 01:20

Еще одного агрессора из ночного бара задержали в Приморском крае

Повязали дебошира: очередной участник массовой потасовки задержан в Приморье

14 февраля 2025, 01:18
Фото: 1MI.

Еще одного агрессора из ночного бара задержали в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Громкая история разборок в развлекательном заведении Уссурийска получила продолжение. Задержали подозреваемого в нападении на начальника охраны.

Силовики задержали еще одного участника резонансной потасовки в ночном баре Уссурийска, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее у входа в развлекательное заведение произошла драка из-за того, что охрана не пропускала посетителей бесплатно. В результате инцидента пострадал начальник службы безопасности.

«Еще один участник хулиганских действий находится в розыске», — подчеркнули в пресс-службе правоохранительных органов.

К слову, один из нападающих добровольно сдался сотрудникам полиции. Его заключили под стражу на один месяц 18 суток.

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