Повязали дебошира: очередной участник массовой потасовки задержан в Приморье

Posted 14 февраля, 01:18
Published 14 февраля, 01:18
Modified 14 февраля, 01:20
Updated 14 февраля, 01:20
Силовики задержали еще одного участника резонансной потасовки в ночном баре Уссурийска, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Ранее у входа в развлекательное заведение произошла драка из-за того, что охрана не пропускала посетителей бесплатно. В результате инцидента пострадал начальник службы безопасности.
«Еще один участник хулиганских действий находится в розыске», — подчеркнули в пресс-службе правоохранительных органов.
К слову, один из нападающих добровольно сдался сотрудникам полиции. Его заключили под стражу на один месяц 18 суток.