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Posted 14 февраля, 08:46

Published 14 февраля, 08:46

Modified 14 февраля, 13:18

Updated 14 февраля, 13:18

Преподаватель колледжа набросилась на студента в Приморье: полиция начала проверку

Преподаватель колледжа набросилась на студента в Приморье: полиция начала проверку

14 февраля 2025, 08:46
Фото: 1MI.
Сюжет
Полиция
В Большом Камне произошел инцидент в колледже ДВССК, где преподаватель набросился на студента. Конфликт попал на видео и вызвал бурное обсуждение в социальных сетях.

На записи, распространяющейся в новых медиа, видно как между мужчиной и молодым человеком возникла ссора, которая закончилась рукоприкладством. Студенты колледжа уже высказали недовольство агрессивным поведением преподавателя, утверждая, что это не первый случай.

«Правда или провокация — предстоит выяснить», — комментируют ситуацию очевидцы.

Полиция Большого Камня начала проверку по данному факту. Полицейские изучают видеозапись и устанавливают личности участников конфликта. Они также выясняют все обстоятельства произошедшего.

По итогам проверки правоохранительные органы примут соответствующее решение.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что ДВФУ прокомментировало взрыв во Владивостоке— официальные данные.

Информация — фейк: ДВФУ прокомментировало взрыв во Владивостоке— официальные данные
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