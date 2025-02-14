Преподаватель колледжа набросилась на студента в Приморье: полиция начала проверку

Posted 14 февраля, 08:46
Published 14 февраля, 08:46
Modified 14 февраля, 13:18
Updated 14 февраля, 13:18
На записи, распространяющейся в новых медиа, видно как между мужчиной и молодым человеком возникла ссора, которая закончилась рукоприкладством. Студенты колледжа уже высказали недовольство агрессивным поведением преподавателя, утверждая, что это не первый случай.
«Правда или провокация — предстоит выяснить», — комментируют ситуацию очевидцы.
Полиция Большого Камня начала проверку по данному факту. Полицейские изучают видеозапись и устанавливают личности участников конфликта. Они также выясняют все обстоятельства произошедшего.
По итогам проверки правоохранительные органы примут соответствующее решение.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что ДВФУ прокомментировало взрыв во Владивостоке— официальные данные.