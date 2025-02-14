vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 04:43

Published 14 февраля, 04:43

Modified 14 февраля, 04:43

Updated 14 февраля, 04:43

Приморских пенсионеров ждет мартовская прибавка: кому и на сколько увеличат выплаты

Приморских пенсионеров ждет мартовская прибавка: кому и на сколько увеличат выплаты

14 февраля 2025, 04:43
Фото: Изображение Midjourney.
С 1 марта 2025 года многие пенсионеры Приморского края почувствуют ощутимую прибавку к своим ежемесячным выплатам. Кому положены новые надбавки, на сколько вырастут пенсии и какие изменения ждут пожилых приморцев в ближайшем будущем — разбирался корреспондент «Восток-Медиа».

В преддверии весны пенсионеров Приморья ожидает ряд положительных изменений, касающихся их материального обеспечения. Индексация пенсий, перерасчет выплат и новые возможности для работающих пенсионеров — все это позволит пожилым людям немного улучшить свое финансовое положение. Разберемся, кто сможет рассчитывать на прибавку и какие законодательные инициативы этому способствуют.

Военные пенсионеры: индексация и перерасчет

Главной новостью для военных пенсионеров станет индексация их пенсий на 9,5%. Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, и в случае его принятия, уже с 1 марта выплаты будут произведены с учетом этой индексации. Более того, доплаты за январь и февраль, рассчитанные по новым, повышенным ставкам, будут перечислены вместе с мартовской пенсией.

  • Ключевой момент: Индексация на 9,5% коснется военных пенсионеров, и выплаты будут произведены с учетом перерасчета за предыдущие месяцы.

Возраст — это плюс: двойная фиксированная выплата

Фото: Изображение Midjourney

Еще одна категория пенсионеров, для которых март станет месяцем позитивных изменений, — это люди, достигшие 80-летнего возраста, а также получившие первую группу инвалидности. Для них предусмотрена двойная фиксированная выплата, что составит прибавку в размере 8907 рублей 70 копеек.

По словам юриста «Европейской юридической службы» Екатерины Ноженко, данная прибавка касается получателей страховой пенсии. Важно отметить, что если 80 лет исполняется в марте, то и прибавка будет начислена с марта, а если в апреле — то с апреля.

Юрист Елена Кузнецова подчеркнула, что прибавка в месяц исполнения 80 лет назначается автоматически с даты рождения, но выплачивается она со следующего месяца.

  • Важно знать: Достижение 80-летнего возраста или получение первой группы инвалидности автоматически влечет за собой увеличение страховой пенсии в виде двойной фиксированной выплаты.

Уход за пожилыми: беззаявительный порядок и индексация

С 2025 года изменился порядок начисления выплат людям старше 80 лет и инвалидам первой группы, за которыми осуществляется уход. Ранее для получения компенсационной выплаты в размере 1200 рублей необходимо было обращаться в Социальный фонд России с заявлением. Теперь же эта выплата будет назначаться всем, достигшим 80 лет и инвалидам первой группы, в беззаявительном порядке, и ее размер будет индексироваться.

  • Упрощение процедуры: Компенсационная выплата за уход за пожилым человеком назначается автоматически, и ее размер будет индексироваться.

Работающим пенсионерам: индексация и перерасчет пенсионных баллов

Фото: Изображение Midjourney

С начала 2025 года пенсии индексируются не только неработающим, но и работающим пенсионерам. Однако механизм индексации для них отличается. При увеличении пенсий применяются только коэффициенты индексации, принятые Правительством РФ с 2025 года. Те же коэффициенты, которые применялись в период их работы до 2025 года, не будут применены при перерасчете.

Тем, кто работал до 2025 года и уволился в феврале 2025 года, будет произведена индексация пенсии на коэффициенты, применяемые для неработающих пенсионеров до 2025 года.

Кроме того, предлагается внести изменения в закон «О страховых пенсиях». Если они будут приняты, то работающим пенсионерам с 1 августа 2025 года выплаты должны пересчитываться с учетом максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента. Планируется поднять лимит пенсионных баллов с трех до 10, то есть уравнять работающих пенсионеров и других трудоспособных людей. На данный момент пенсионеры, работавшие в прошлом году, не могут получить прибавку с 1 августа более чем на три ИПК.

  • Новые возможности для работающих: Планируется увеличить лимит пенсионных баллов, что позволит работающим пенсионерам получить более существенную прибавку к пенсии.

Дополнительные выплаты: летчики и шахтеры

С 1 февраля также будет произведен перерасчет доплат к пенсии для членов лётных экипажей и работников угольной промышленности. Перерасчет делается четыре раза в год. За вредные и тяжёлые условия труда представителям этих профессий предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата, которую делают к страховой пенсии по старости.

  • Специальные категории: Летчики и шахтеры получат перерасчет доплат к пенсии за вредные условия труда.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что в феврале в Приморье произошел ряд других важных событий. Были проиндексированы социальные пособия и материнский капитал, а региональные власти получили новый порядок распоряжения конфискованным имуществом.

Индексации, доплаты и мигранты: какие законы вступят в силу с февраля 2025 в Приморье
Узнать подробнее
#Спецпроекты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика