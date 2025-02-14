Приморских пенсионеров ждет мартовская прибавка: кому и на сколько увеличат выплаты

Кроме того, предлагается внести изменения в закон «О страховых пенсиях». Если они будут приняты, то работающим пенсионерам с 1 августа 2025 года выплаты должны пересчитываться с учетом максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента. Планируется поднять лимит пенсионных баллов с трех до 10, то есть уравнять работающих пенсионеров и других трудоспособных людей. На данный момент пенсионеры, работавшие в прошлом году, не могут получить прибавку с 1 августа более чем на три ИПК.