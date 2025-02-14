Приморских пенсионеров ждет мартовская прибавка: кому и на сколько увеличат выплаты

Posted 14 февраля, 04:43
Published 14 февраля, 04:43
Modified 14 февраля, 04:43
Updated 14 февраля, 04:43
В преддверии весны пенсионеров Приморья ожидает ряд положительных изменений, касающихся их материального обеспечения. Индексация пенсий, перерасчет выплат и новые возможности для работающих пенсионеров — все это позволит пожилым людям немного улучшить свое финансовое положение. Разберемся, кто сможет рассчитывать на прибавку и какие законодательные инициативы этому способствуют.
Главной новостью для военных пенсионеров станет индексация их пенсий на 9,5%. Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, и в случае его принятия, уже с 1 марта выплаты будут произведены с учетом этой индексации. Более того, доплаты за январь и февраль, рассчитанные по новым, повышенным ставкам, будут перечислены вместе с мартовской пенсией.
Еще одна категория пенсионеров, для которых март станет месяцем позитивных изменений, — это люди, достигшие 80-летнего возраста, а также получившие первую группу инвалидности. Для них предусмотрена двойная фиксированная выплата, что составит прибавку в размере 8907 рублей 70 копеек.
По словам юриста «Европейской юридической службы» Екатерины Ноженко, данная прибавка касается получателей страховой пенсии. Важно отметить, что если 80 лет исполняется в марте, то и прибавка будет начислена с марта, а если в апреле — то с апреля.
Юрист Елена Кузнецова подчеркнула, что прибавка в месяц исполнения 80 лет назначается автоматически с даты рождения, но выплачивается она со следующего месяца.
С 2025 года изменился порядок начисления выплат людям старше 80 лет и инвалидам первой группы, за которыми осуществляется уход. Ранее для получения компенсационной выплаты в размере 1200 рублей необходимо было обращаться в Социальный фонд России с заявлением. Теперь же эта выплата будет назначаться всем, достигшим 80 лет и инвалидам первой группы, в беззаявительном порядке, и ее размер будет индексироваться.
С начала 2025 года пенсии индексируются не только неработающим, но и работающим пенсионерам. Однако механизм индексации для них отличается. При увеличении пенсий применяются только коэффициенты индексации, принятые Правительством РФ с 2025 года. Те же коэффициенты, которые применялись в период их работы до 2025 года, не будут применены при перерасчете.
Тем, кто работал до 2025 года и уволился в феврале 2025 года, будет произведена индексация пенсии на коэффициенты, применяемые для неработающих пенсионеров до 2025 года.
Кроме того, предлагается внести изменения в закон «О страховых пенсиях». Если они будут приняты, то работающим пенсионерам с 1 августа 2025 года выплаты должны пересчитываться с учетом максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента. Планируется поднять лимит пенсионных баллов с трех до 10, то есть уравнять работающих пенсионеров и других трудоспособных людей. На данный момент пенсионеры, работавшие в прошлом году, не могут получить прибавку с 1 августа более чем на три ИПК.
С 1 февраля также будет произведен перерасчет доплат к пенсии для членов лётных экипажей и работников угольной промышленности. Перерасчет делается четыре раза в год. За вредные и тяжёлые условия труда представителям этих профессий предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата, которую делают к страховой пенсии по старости.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что в феврале в Приморье произошел ряд других важных событий. Были проиндексированы социальные пособия и материнский капитал, а региональные власти получили новый порядок распоряжения конфискованным имуществом.