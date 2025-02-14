Революция в сердце Приморья: началась реконструкция легендарной локации Владивостока

Posted 14 февраля, 05:06
Published 14 февраля, 05:06
Modified 14 февраля, 05:08
Updated 14 февраля, 05:08
В краевой столице начались масштабные работы в парке Минного городка, сообщает пресс-служба регионального Правительства. Сейчас специалисты занимаются земляными работами и демонтажем. Первый вице-губернатор края Вера Щербина посетила грандиозную стройку, развернувшуюся в районе Луговой.
«Мы проинспектировали строительство парка Минного городка. Работы ведутся в рамках концессионного соглашения. Все идёт по плану, по установленному графику. Концессионер получил первый транш федеральных средств, выделенных на эти цели. Закуплено оборудование. Покупаются малые архитектурные формы. Обустраивается инженерная инфраструктура. Это ливневая канализация, подключение к электрической энергии. Идет демонтаж старых строений, расчистка площадок под новые сооружения, аттракционы. В этом году уже будут спортивные объекты, зона фудкорта. Сам проект будет окончательно реализован в 2027 году», — подчеркнула Вера Щербина.
В 2025 году в парке появится множество локаций для активного отдыха: мини-футбола, волейбола, стритбола, воркаута. Также авторы проекта позаботились о местах для фудкорта, торговых точек с сувенирами и даже аттракционов.
«Большая работа проведена Правительством Приморья, городом Владивостоком, нами и компанией Concrete Jungle по изучению общественного мнения, подготовке проекта. Она длилась порядка трёх лет. На сегодняшний день проект парка утвержден. Концессионное соглашение подписано. Мы два месяца назад приступили к активным работам с проектной документацией, к строительно-монтажным работам, расчистке площадок, валке деревьев, организации зон, которые планировали к открытию на этот год. Это будут спортивная зона и часть зоны детских аттракционов. На этот год также запланирована часть фудкорта и зона гастропроменада. Я надеюсь, что жители Владивостока оценят наш вклад в развитие города», — заявил управляющий партнер группы компаний ФСК по региональному развитию Алексей Алмазов.
Создатели уникального проекта не только позаботились о комфорте и развлечениях приморцев, но и не забыли о историческом значении памятного места.
«Основная ценность парка — это атмосфера истории места. Минный городок — это историческое название минно-артиллерийского хозяйства Тихоокеанского флота. Все, что мы здесь видим, все площадки и сооружения — всё было частью некоторого производственного процесса, связанного со сборкой мин и других компонентов, изделий, необходимых судам, стоящим на рейде. Даже озёра — это первое городское водохранилище. И именно это чувство связи с историей Владивостока, морем, флотом, исторической военизированной идентичностью города — это то, что нужно сохранить. Наряду с этим здесь должны появиться все элементы комфортного современного парка. Это общепит, ухоженная природа с большим количеством разнообразных локаций», — отметил руководитель компании Concrete Jungle Феликс Машков.
Директор Concrete Jungle подчеркнул, что для него крайне важно сохранить индивидуальные особенности парка, за которым он наблюдал из своего окна будучи ребенком. Именно поэтому их команда нацелена на тотальное преображение общественного пространства, который утерял свое величие с годами. Но главным принципом в работе является — «сохранение настроения и исторических особенностей места».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что проект парка Минного городка продемонстрировали на ПМЭФ-2024.