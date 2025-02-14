Революция в сердце Приморья: началась реконструкция легендарной локации Владивостока

Директор Concrete Jungle подчеркнул, что для него крайне важно сохранить индивидуальные особенности парка, за которым он наблюдал из своего окна будучи ребенком. Именно поэтому их команда нацелена на тотальное преображение общественного пространства, который утерял свое величие с годами. Но главным принципом в работе является — «сохранение настроения и исторических особенностей места».