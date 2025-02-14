Российско-Китайский форум пройдёт в Хабаровске с 19 по 20 мая этого года

Сегодня на государственном уровне развивается стратегическое партнерство с ключевым внешним партнером Российской Федерации — Китайской Народной Республикой. Хабаровский край является приоритетным приграничным регионом, обладающий тесными побратимскими связями с КНР. В рамках межрегионального сотрудничества развивается сотрудничество в транспортной и пограничной инфраструктуре, взаимной торговле, инвестициях и туризме.