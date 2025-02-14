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Posted 14 февраля, 06:13

Published 14 февраля, 06:13

Modified 14 февраля, 06:15

Updated 14 февраля, 06:15

Российско-Китайский форум пройдёт в Хабаровске с 19 по 20 мая этого года

Российско-Китайский форум пройдёт в Хабаровске с 19 по 20 мая этого года

14 февраля 2025, 06:13
Фото: Правительство Хабаровского края.
Организацию проведения Российско-Китайского форума в Хабаровске весной 2025 года обсудил глава региона Дмитрий Демешин на встрече с первым заместителем директора фонда «Росконгресс», директором Восточного экономического форума Игорем Павловым.

Игорь Павлов отметил, что фонд «Росконгресс» имеет большой опыт по подготовке площадок мирового уровня и готов выступить оператором мероприятия.

Напомним, в прошлом году Дмитрий Демешин обратился к главе государства с инициативой о проведении Российско-Китайского форума в Хабаровске. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение и дал соответствующее поручение министру экономического развития России Максиму Решетникову.

— Девиз форума: «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова» подчеркнет практические шаги в совместной реализации единой концепции развития острова, подписанной в присутствии Президента России и Председателя КНР 16 мая 2024 года в Пекине, — обозначил Дмитрий Демешин.

Ключевыми темами форума станут: совместное освоение острова Большой Уссурийский, расширение экономического и инвестиционного сотрудничества, налаживание прямого диалога между предпринимателями двух стран, культурный, спортивный и молодежный диалоги.

— Наша задача — обеспечить технологическое лидерство Российской Федерации. Нужно предусмотреть компании, которые заинтересованы работать на нашем рынке в коллаборации с российскими компаниями, — акцентировал внимание руководитель региона.

Сегодня на государственном уровне развивается стратегическое партнерство с ключевым внешним партнером Российской Федерации — Китайской Народной Республикой. Хабаровский край является приоритетным приграничным регионом, обладающий тесными побратимскими связями с КНР. В рамках межрегионального сотрудничества развивается сотрудничество в транспортной и пограничной инфраструктуре, взаимной торговле, инвестициях и туризме.

Оценку ходу подготовки мероприятия дал заместитель директора фонда «Росконгресс» Игорь Павлов:

— Работа по организации проведения международного форума активно ведется. Уже многое сделано совместно с коллегами из Хабаровского края, с участием федеральных ведомств: Министерства иностранных дел, Министерства промышленности и торговли, Министерства экономики России. Сейчас первоочередная задача — привлечь участников форума и российский бизнес, — рассказал Игорь Павлов. — Особенность нашего форума — это то, что он должен и будет отвечать задачам сегодняшнего дня. Это форум ради технологического лидерства, ради того, чтобы российские компании и наши партнеры из Китая смогли бы от декларации перейти к активным действиям.

Кроме того, Игорь Павлов отметил, что планируется привлечь к организации мероприятия молодежь и волонтеров Хабаровского края.

Напомним, организаторами форума выступят правительство Хабаровского края, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».

#Хабаровский край
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