Скоротечная иллюзия весны: лютые морозы и снег вот-вот вернутся в Приморье

Posted 14 февраля, 03:42
Published 14 февраля, 03:42
Modified 14 февраля, 03:44
Updated 14 февраля, 03:44
Февральские морозы еще напомнят о себе в регионе, сообщают в «Примгидромете». В начале следующей недели во многих районах похолодает и усилится северо-западный ветер.
В понедельник в центре Приморья ожидается снег. Ночью температура воздуха упадет до -25 °С. Днем столбики термометров поползут вверх до -1 °С.
Во вторник и среду осадков не предвидится, но в крае станет морознее на 1 — 5 градусов.
Во Владивостоке будет ветрено. Температурный фон будет колебаться от -10 до -3 °С в течение понедельника. Затем дневные температуры понизятся до -5, а ночные до -14 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что весна заявит о свое приближении в ближайший уик-энд.