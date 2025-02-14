vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 03:42

Published 14 февраля, 03:42

Modified 14 февраля, 03:44

Updated 14 февраля, 03:44

Резкое похолодание и непогода нанесут удар по Приморскому краю

Скоротечная иллюзия весны: лютые морозы и снег вот-вот вернутся в Приморье

14 февраля 2025, 03:42
Фото: 1MI.

Резкое похолодание и непогода нанесут удар по Приморскому краю

Сюжет
Погода
Многие жители Приморья находятся в ожидании чудных выходных. Однако шикарная погода накроется медным тазом достаточно резко и внезапно.

Февральские морозы еще напомнят о себе в регионе, сообщают в «Примгидромете». В начале следующей недели во многих районах похолодает и усилится северо-западный ветер.

В понедельник в центре Приморья ожидается снег. Ночью температура воздуха упадет до -25 °С. Днем столбики термометров поползут вверх до -1 °С.

Во вторник и среду осадков не предвидится, но в крае станет морознее на 1 — 5 градусов.

Во Владивостоке будет ветрено. Температурный фон будет колебаться от -10 до -3 °С в течение понедельника. Затем дневные температуры понизятся до -5, а ночные до -14 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что весна заявит о свое приближении в ближайший уик-энд.

Циклон из Китая и мощное потепление до +7°С: весна бесцеремонно врывается в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Аномальное тепло и жуткие последствия циклона: какая погода ждет жителей ПриморьяИз -34°C в плюс: как ухудшение погоды повлияет на морозный январь в Приморье«От -37 до +3»: жуткие морозы и снегопад ждут в Приморье
#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Весна#Температура#Снег#Мороз#Ветер#Примгидромет#Приморский край#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика