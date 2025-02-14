Слов нет, одни эмоции: фура и тягач перегородили дорогу во Владивостоке — видео

На объездной трассе в районе развязки Дальхимпрома вновь начались страдания у автомобилистов. На сей раз длинномер врезался в фуру, которая «не смогла». В результате столкновения тягач перегородил большую часть дороги, так что водителям приходится с трудом объезжать препятствие.