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Posted 14 февраля, 07:03

Published 14 февраля, 07:03

Modified 14 февраля, 07:05

Updated 14 февраля, 07:05

Крупногабаритное ДТП заблокировало движение на объездную трассу Владивостока

Слов нет, одни эмоции: фура и тягач перегородили дорогу во Владивостоке — видео

14 февраля 2025, 07:03
Фото: vostokmedia.com.

Крупногабаритное ДТП заблокировало движение на объездную трассу Владивостока

Сюжет
Пробки
Вечер пятницы близится, а значит мучения на дорогах объявляются открытыми. Кое-где во Владивостоке автомобилисты уже позаботились о формировании пробок.

На объездной трассе в районе развязки Дальхимпрома вновь начались страдания у автомобилистов. На сей раз длинномер врезался в фуру, которая «не смогла». В результате столкновения тягач перегородил большую часть дороги, так что водителям приходится с трудом объезжать препятствие.

Остается надеяться, что крупногабаритный транспорт освободит проезжую часть в ближайшее время. Ведь пятничные пробки не за горами.

Видео: dpskontrol_125rus.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как рулевой опрокинул свою «ласточку», слетев с трассы около Воздвиженки в Приморском крае.

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