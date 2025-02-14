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Posted 14 февраля, 06:52

Published 14 февраля, 06:52

Modified 14 февраля, 06:54

Updated 14 февраля, 06:54

Известные люди Приморского края высказались о проблеме конфликтных тигров

Смотреть нужно в суть проблемы: Светлана Морозова — о ситуации с тигром в Приморье

14 февраля 2025, 06:52
Фото: Изображение Midjourney.

Известные люди Приморского края высказались о проблеме конфликтных тигров

Сюжет
Тигр
Каждую зиму в Приморском крае тема выхода тигров к населенным пунктам обсуждается — то с большей, то с меньшей интенсивностью. Решения предлагаются разные, подчас — не просто популистские, а провокационные.

Известные в Приморье, уважаемые люди выразили свое мнение о том, как следовало бы — и кому — решать проблему конфликтных тигров. Напомним, сегодня конфликтным считается тигр даже в том случае, если он просто вышел к населенному пункту и даже не хулиганил.

— Стрелять в зверя, которого мы же сами и внесли в Красную книгу? В зверя, которого мы же сами, люди, чуть совсем не уничтожили? Да вы что? Допускать подобного нельзя! — говорит Светлана Морозова, председатель совета почетных граждан Владивостока и совета почетных граждан Приморского края. — Амурский тигр — это символ Приморского края — он на гербе Владивостока, между прочим! Мы должны быть рады, тому, что у нас такое соседство, что рядом с нами в тайге живут такие красивые и почти сакральные звери.

Светлана Сергеевна уверена: тигр не выходит к людям просто так, если он выходит, значит, на то есть причины. И каждую причину выхода надо выяснять досконально.

— Значит, тигру не хватает кормовой базы, значит, нужно смотреть глубже на проблему — вести подкормку, думать, как бороться с африканской чумой свиней, — говорит она. — Но стрелять… Я категорически против!

Общественница также отметила, что есть решение федеральных властей, утверждена государственная стратегия по защите тигра, там все прописано и отстрелов там нет, нужно читать внимательно и не позорить себя и регион. Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что случилось с отловленным 9 февраля в Хасанском районе тигром и почему он выходил к людям.

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#Новости#Тигр#Приморский край#Живая природа#Приморье
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