Смотреть нужно в суть проблемы: Светлана Морозова — о ситуации с тигром в Приморье

Общественница также отметила, что есть решение федеральных властей, утверждена государственная стратегия по защите тигра, там все прописано и отстрелов там нет, нужно читать внимательно и не позорить себя и регион. Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что случилось с отловленным 9 февраля в Хасанском районе тигром и почему он выходил к людям.