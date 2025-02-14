Циклон из Китая и мощное потепление до +7°С: весна бесцеремонно врывается в Приморье

Posted 14 февраля, 00:15
Published 14 февраля, 00:15
Modified 14 февраля, 00:17
Updated 14 февраля, 00:17
Сегодня, 14 февраля, ожидается теплая и ясная погода. Столбики термометров поднимутся до +6 °С. Однако на выходных ситуация будет не такой радужной из-за циклона, сообщили в «Примгидромет».
В субботу гребень тепла поспособствует повышению температур до +7 °С. Даже в северных районах воздух прогреется до нуля. В воскресенье до Приморья дойдут осадки из Китая. Днем станет прохладнее, а ночью чуточку теплее.
Во Владивостоке конец недели выдастся спокойным. Осадков не предвидится, максимальный температурный фон будет колебаться от 0 до +4 °С. Ночью минимальное значение — -6 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что живая природа пробуждается в Приморском крае из-за аномально высоких температур.