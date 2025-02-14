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Posted 14 февраля, 00:15

Published 14 февраля, 00:15

Modified 14 февраля, 00:17

Updated 14 февраля, 00:17

Снегопад и резкое потепление ударят по Приморскому краю

Циклон из Китая и мощное потепление до +7°С: весна бесцеремонно врывается в Приморье

14 февраля 2025, 00:15
Фото: 1MI.

Снегопад и резкое потепление ударят по Приморскому краю

Сюжет
Погода
Не успела зима покинуть Приморский край, как весна уже ожидает своей очереди. Конец недели выдастся не только солнечным, но и необычайно теплым.

Сегодня, 14 февраля, ожидается теплая и ясная погода. Столбики термометров поднимутся до +6 °С. Однако на выходных ситуация будет не такой радужной из-за циклона, сообщили в «Примгидромет».

В субботу гребень тепла поспособствует повышению температур до +7 °С. Даже в северных районах воздух прогреется до нуля. В воскресенье до Приморья дойдут осадки из Китая. Днем станет прохладнее, а ночью чуточку теплее.

Во Владивостоке конец недели выдастся спокойным. Осадков не предвидится, максимальный температурный фон будет колебаться от 0 до +4 °С. Ночью минимальное значение — -6 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что живая природа пробуждается в Приморском крае из-за аномально высоких температур.

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