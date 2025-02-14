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Posted 14 февраля, 01:39

Published 14 февраля, 01:39

Modified 14 февраля, 01:41

Updated 14 февраля, 01:41

Во Владивостоке летом пройдут съемки фильма для детей

«Твой папа — капитан», — сказала мама: искать отца во Владивосток отправился сибиряк

14 февраля 2025, 01:39
Фото: Пресс-служба правительства Приморского края.

Во Владивостоке летом пройдут съемки фильма для детей

Сюжет
Дети
Мама придумала для сына красивую легенду: «Твой папа — капитан дальнего плавания, он живёт далеко на берегу Японского моря». А мальчик — юный сибиряк — ей поверил. И однажды, попав во Владивосток, стал искать папу-капитана. Как думаете, нашёл?

Ответ на вопрос даст фильм «Я стану капитаном» (12+), первая полнометражная лента для детей, которая будет снята в Приморском крае и Владивостоке. Да, летом нынешнего года столица ДФО снова станет большой киносъемочной площадкой. А еще — детский центр «Океан».

Ведь именно туда, по сценарию, попадает главный герой картины. Там он взрослеет, встречает капитана дальнего плавания, который так похож на старое фото отца, которое показывала мама…

На творческой встрече со съёмочной группой фильма, которая состоялась в креативном пространстве «Молодежь Приморья», продюсер картины Лариса Преториус, актриса, работавшая с Роланом Быковым, рассказала, что, однажды попав в Приморский край, во Владивосток, оказалась не просто очарована — влюбилась в эти места всем сердцем и решила, что однажды точно снимет здесь добрый, красивый, умный фильм для детей и юношества.

— Это будет картина с огромной дозой романтики, — сказала Лариса Преториус. — Романтика океана и парусников, учебных шхун и первой любви… Наш герой очень старался попасть в ВДЦ «Океан», чтобы потом сбежать из него и искать во Владивостоке своего отца, ведь мама сказала ему: «Твой папа служит на секретном судне на Дальнем Востоке». Но когда герой приезжает в лагерь, он попадает под очарование этого места, находит друзей, влюбляется… И встречает человека, который так похож на тот образ отца, который он себе нарисовал…

Режиссером картины будет Дарья Бернадская («Моя бабушка призрак» (16+), «Спасти нельзя оставить» (16+), креативным продюсером, а также исполнителем одной из ролей — известный артист Андрей Анкудинов.

Фото: Пресс-служба правительства Приморского края

— Сейчас мы активно ведем кастинг, в том числе в Москве, ищем юных исполнителей. Возможно, что и приморские ребята станут частью нашего фильма, — отметила продюсер, добавив, что во Владивостоке съемочная группа ищет также второй состав — ассистентов и помощников.

Съёмки пройдут с середины июля — и, возможно, до сентября.

Сейчас представители съемочной группы активно изучают Владивосток, ищут натуру — и уже нашли одну из старых школ города, которая обязательно появится в кадре.

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