«Твой папа — капитан», — сказала мама: искать отца во Владивосток отправился сибиряк

На творческой встрече со съёмочной группой фильма, которая состоялась в креативном пространстве «Молодежь Приморья», продюсер картины Лариса Преториус, актриса, работавшая с Роланом Быковым, рассказала, что, однажды попав в Приморский край, во Владивосток, оказалась не просто очарована — влюбилась в эти места всем сердцем и решила, что однажды точно снимет здесь добрый, красивый, умный фильм для детей и юношества.