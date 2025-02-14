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Posted 14 февраля, 09:51

Published 14 февраля, 09:51

Modified 14 февраля, 09:54

Updated 14 февраля, 09:54

Дети-бета — что ждет поколение, родившееся с 2025 года

В 2025 году появилось поколение бета — как они изменят мир, рассказали эксперты

14 февраля 2025, 09:51
Фото: Изображение Midjourney. Дети-бета — что ждет поколение, родившееся с 2025 года
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Дети
Дети, родившиеся в 2025 году, дали старт новому поколению. Каким станет поколение бета, появившееся в эпоху ИИ, и с какими вызовами ему придется столкнуться? Изучили мнение социологов и психологов.

Кто относится к поколению бета

Градации поколений появились, благодаря двум американским социологам-ученым Нейлу Хоу и Уильяму Штраусу. Исследователи считали, что примерно раз в 20-25 лет в мире происходит смена эпох — зарождение новой системы, ее развитие и постепенный спад. При этом для каждого поколения существует определенный набор характеристик, отличающих его от других.

Согласно градации американских ученых, в период с 2025 по 2039 год начнет появляться новое поколение. Его назвали «бета». Предыдущее же поколение, то есть родившиеся с 2010 по 2025 года, называют «альфа».

Оба этих наименования придумали в исследовательском центре Марка Маккриндла. Там пояснили, что первые буквы греческого алфавита для определения поколений выбраны не случайно. Альфа и бета станут первыми представителями человечества, сформированными совершенно новым миром, где во главу ставится технологическая интеграция.

Психологи и социологи подчеркивают, что градация на поколения весьма условна. Ее нельзя использовать, не учитывая окружающую действительность. Проще говоря, дети, родившиеся в один и тот же период в Нью-Йорке и в Самаре, будут иметь общие черты, но могут иметь абсолютно разные базовые ценности.

Александр Рикель, кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии, заместитель декана факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, поясняет:

«Деление на поколения носит условный характер, и хотя общество традиционно выделяет границы между ними, это разделение остается относительным. Особенно сложно проводить такие границы в современном мире, поскольку формирование поколений зависит от множества факторов. С одной стороны, можно прогнозировать технологическое развитие и его влияние на новое поколение, но политические, экономические, военные события, а также глобальные явления, такие как пандемии, невозможно предугадать заранее. Это делает любые прогнозы о характеристиках будущих поколений спорными».
Новое поколение бета начнет появляться в период с 2025 по 2039 год
Новое поколение бета начнет появляться в период с 2025 по 2039 год. Фото: Изображение Midjourney

Чем поколение бета отличается от других

Социологи любят навешивать ярлыки на представителей тех или иных поколений. Так, поколение альфа прозвали «дети айфонов», поскольку это первые представители человечества, которые родились и выросли в эпоху глобальной цифровизации.

Подходящий термин для следующего поколения еще не найден. Ведь прошло совсем немного времени с появления на свет первой «беты» и еще не ясно, какие технологии войдут в их жизнь со временем.

Но исследователи центра Маккриндла считают, что на поколение бета окажет влияние стремительное развитие искусственного интеллекта и глобальная автоматизация. Если предыдущие поколения учатся общаться с ИИ сознательно, то беты буквально впитают эту функцию вместе с молоком матери.

Ирина Майер, эксперт по вопросам личной эффективности, спикер конференций, объясняет:

«Поколение бета — это первые люди, которые с самого рождения будут окружены искусственным интеллектом. Они не просто будут использовать технологии — они будут взаимодействовать с ними на уровне мышления. Они будут воспринимать цифровую реальность как норму, а не как дополнение к жизни».
Поколение бета — это первые люди, которые с самого рождения будут окружены искусственным интеллектом
Поколение бета — это первые люди, которые с самого рождения будут окружены искусственным интеллектом. Фото: Изображение Midjourney

Бета будут расти в метавселенной, их социализация будет в основном происходить в онлайне, а не в реальном мире. То есть, поясняет Ирина Майер, первые друзья беты могут быть нейросетями, а не соседскими детьми. Если раньше ребенок учился говорить с родителями, то бета будет учиться разговаривать с голосовыми ассистентами и чат-ботами раньше, чем с живыми людьми.

Эксперты полагают, что пугаться таких перемен не стоит. Уже сейчас большинство переговоров, совещаний, конференций проходит в режиме онлайн, а личные встречи отходят на второй план. Это примета времени, и с ней нужно считаться.

Другое дело, что привычные образовательные алгоритмы не будут работать для детей-бета. Для них изначально привычней и важней взаимодействие с ИИ, чем умение, скажем, пересказать параграф. Поэтому уже сейчас система образования и воспитания таких детей должна меняться, подстраиваясь под реалии.

«Если рассматривать концепцию поколения бета, ключевым фактором изменений станет развитие искусственного интеллекта (ИИ). ИИ кардинально повлияет не только на образование, но и на требования к базовым компетенциям человека. Традиционные подходы к развитию аналитического и творческого мышления потребуют пересмотра, так как когнитивные функции, такие как обработка информации, мышление, речь, память и творчество, будут тесно взаимодействовать с технологиями ИИ», — считает Александр Рикель.
Первые друзья детей поколения бета могут быть нейросетями, а не соседскими детьми
Первые друзья детей поколения бета могут быть нейросетями, а не соседскими детьми. Фото: Изображение Midjourney

Чего ждать от поколения бета — мнение экспертов

Поколение бета изменит мир до неузнаваемости, считает Ирина Майер. Поколение, живущее в мире, полностью управляемом технологиями — от образования до рабочих мест, будет мыслить иначе, чем их предшественники.

Мир, в котором предстоит жить бетам, не выглядит особенно гостеприимным. Им придется столкнуться с проблемами изменения климата, глобальной миграцией населения, дефицитом природных ресурсов, военными конфликтами.

Но все эти процессы будут восприниматься бетами не как катастрофы, а как норма. Существование в более благополучном мире, напротив, будет им казаться таким же нереальным, как жизнь в эпоху палеолита. Они будут знать об этой жизни только из учебников или разговоров старших.

Бета обещают стать более глобально мыслящими и ориентированными на сообщество, нежели их предшественники. Жизнь в виртуальном мире будет постепенно стирать у них чувство национальной принадлежности, беты будут расти в мире, не знающем границ:

«Эти дети никогда не узнают, что такое границы в традиционном понимании. Они смогут жить в любой стране, учиться в любом университете мира, работать на любую компанию — всё через цифровые платформы. У них не будет стресса перед „выходом в онлайн“, потому что их жизнь и есть онлайн», — полагает Ирина Майер.
Дети-бета обещают стать более глобально мыслящими и ориентированными на сообщество
Дети-бета обещают стать более глобально мыслящими и ориентированными на сообщество. Фото: Изображение Midjourney

Но замена реального мира виртуальным может породить и проблемы, считает эксперт. По ее мнению, бета рискует стать самым «хрупким» поколением»:

  • Они вырастут в мире, где каждый шаг фиксируется — невозможно ошибиться и забыть об этом.
  • Они будут постоянно сравнивать себя с «идеальными» версиями других — а значит, всегда чувствовать себя недостаточно хорошими.
  • Они будут чувствовать себя одинокими даже в окружении людей — потому что онлайн-коммуникация не заменит живых эмоций.
  • Они могут стать заложниками алгоритмов, которые будут подбирать им контент, мнения, круг общения.

С другой стороны, бета будут воспитываться миллениалами и зуммерами, которые отдают в воспитании приоритет равенству, здоровью, экологичности, адаптивности. Когда дети взрослеют, они во многом перенимают традиции и поведение своих родителей, но, конечно, с существенными поправками на новые технологии и изменения в обществе.

Поэтому бета с большей вероятностью будут ориентированы на сообщество и сотрудничество с другими людьми, но в то же время будут стремиться определить собственную идентичность в мире технологичной гиперсвязанности.

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