В 2025 году появилось поколение бета — как они изменят мир, рассказали эксперты

Бета будут расти в метавселенной, их социализация будет в основном происходить в онлайне, а не в реальном мире. То есть, поясняет Ирина Майер, первые друзья беты могут быть нейросетями, а не соседскими детьми. Если раньше ребенок учился говорить с родителями, то бета будет учиться разговаривать с голосовыми ассистентами и чат-ботами раньше, чем с живыми людьми.