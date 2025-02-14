В 2025 году появилось поколение бета — как они изменят мир, рассказали эксперты

Posted 14 февраля, 09:51
Published 14 февраля, 09:51
Modified 14 февраля, 09:54
Updated 14 февраля, 09:54
Градации поколений появились, благодаря двум американским социологам-ученым Нейлу Хоу и Уильяму Штраусу. Исследователи считали, что примерно раз в 20-25 лет в мире происходит смена эпох — зарождение новой системы, ее развитие и постепенный спад. При этом для каждого поколения существует определенный набор характеристик, отличающих его от других.
Согласно градации американских ученых, в период с 2025 по 2039 год начнет появляться новое поколение. Его назвали «бета». Предыдущее же поколение, то есть родившиеся с 2010 по 2025 года, называют «альфа».
Оба этих наименования придумали в исследовательском центре Марка Маккриндла. Там пояснили, что первые буквы греческого алфавита для определения поколений выбраны не случайно. Альфа и бета станут первыми представителями человечества, сформированными совершенно новым миром, где во главу ставится технологическая интеграция.
Психологи и социологи подчеркивают, что градация на поколения весьма условна. Ее нельзя использовать, не учитывая окружающую действительность. Проще говоря, дети, родившиеся в один и тот же период в Нью-Йорке и в Самаре, будут иметь общие черты, но могут иметь абсолютно разные базовые ценности.
Александр Рикель, кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии, заместитель декана факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, поясняет:
«Деление на поколения носит условный характер, и хотя общество традиционно выделяет границы между ними, это разделение остается относительным. Особенно сложно проводить такие границы в современном мире, поскольку формирование поколений зависит от множества факторов. С одной стороны, можно прогнозировать технологическое развитие и его влияние на новое поколение, но политические, экономические, военные события, а также глобальные явления, такие как пандемии, невозможно предугадать заранее. Это делает любые прогнозы о характеристиках будущих поколений спорными».
Социологи любят навешивать ярлыки на представителей тех или иных поколений. Так, поколение альфа прозвали «дети айфонов», поскольку это первые представители человечества, которые родились и выросли в эпоху глобальной цифровизации.
Подходящий термин для следующего поколения еще не найден. Ведь прошло совсем немного времени с появления на свет первой «беты» и еще не ясно, какие технологии войдут в их жизнь со временем.
Но исследователи центра Маккриндла считают, что на поколение бета окажет влияние стремительное развитие искусственного интеллекта и глобальная автоматизация. Если предыдущие поколения учатся общаться с ИИ сознательно, то беты буквально впитают эту функцию вместе с молоком матери.
Ирина Майер, эксперт по вопросам личной эффективности, спикер конференций, объясняет:
«Поколение бета — это первые люди, которые с самого рождения будут окружены искусственным интеллектом. Они не просто будут использовать технологии — они будут взаимодействовать с ними на уровне мышления. Они будут воспринимать цифровую реальность как норму, а не как дополнение к жизни».
Бета будут расти в метавселенной, их социализация будет в основном происходить в онлайне, а не в реальном мире. То есть, поясняет Ирина Майер, первые друзья беты могут быть нейросетями, а не соседскими детьми. Если раньше ребенок учился говорить с родителями, то бета будет учиться разговаривать с голосовыми ассистентами и чат-ботами раньше, чем с живыми людьми.
Эксперты полагают, что пугаться таких перемен не стоит. Уже сейчас большинство переговоров, совещаний, конференций проходит в режиме онлайн, а личные встречи отходят на второй план. Это примета времени, и с ней нужно считаться.
Другое дело, что привычные образовательные алгоритмы не будут работать для детей-бета. Для них изначально привычней и важней взаимодействие с ИИ, чем умение, скажем, пересказать параграф. Поэтому уже сейчас система образования и воспитания таких детей должна меняться, подстраиваясь под реалии.
«Если рассматривать концепцию поколения бета, ключевым фактором изменений станет развитие искусственного интеллекта (ИИ). ИИ кардинально повлияет не только на образование, но и на требования к базовым компетенциям человека. Традиционные подходы к развитию аналитического и творческого мышления потребуют пересмотра, так как когнитивные функции, такие как обработка информации, мышление, речь, память и творчество, будут тесно взаимодействовать с технологиями ИИ», — считает Александр Рикель.
Поколение бета изменит мир до неузнаваемости, считает Ирина Майер. Поколение, живущее в мире, полностью управляемом технологиями — от образования до рабочих мест, будет мыслить иначе, чем их предшественники.
Мир, в котором предстоит жить бетам, не выглядит особенно гостеприимным. Им придется столкнуться с проблемами изменения климата, глобальной миграцией населения, дефицитом природных ресурсов, военными конфликтами.
Но все эти процессы будут восприниматься бетами не как катастрофы, а как норма. Существование в более благополучном мире, напротив, будет им казаться таким же нереальным, как жизнь в эпоху палеолита. Они будут знать об этой жизни только из учебников или разговоров старших.
Бета обещают стать более глобально мыслящими и ориентированными на сообщество, нежели их предшественники. Жизнь в виртуальном мире будет постепенно стирать у них чувство национальной принадлежности, беты будут расти в мире, не знающем границ:
«Эти дети никогда не узнают, что такое границы в традиционном понимании. Они смогут жить в любой стране, учиться в любом университете мира, работать на любую компанию — всё через цифровые платформы. У них не будет стресса перед „выходом в онлайн“, потому что их жизнь и есть онлайн», — полагает Ирина Майер.
Но замена реального мира виртуальным может породить и проблемы, считает эксперт. По ее мнению, бета рискует стать самым «хрупким» поколением»:
С другой стороны, бета будут воспитываться миллениалами и зуммерами, которые отдают в воспитании приоритет равенству, здоровью, экологичности, адаптивности. Когда дети взрослеют, они во многом перенимают традиции и поведение своих родителей, но, конечно, с существенными поправками на новые технологии и изменения в обществе.
Поэтому бета с большей вероятностью будут ориентированы на сообщество и сотрудничество с другими людьми, но в то же время будут стремиться определить собственную идентичность в мире технологичной гиперсвязанности.