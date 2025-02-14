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Posted 14 февраля, 05:29

Published 14 февраля, 05:29

Modified 14 февраля, 05:31

Updated 14 февраля, 05:31

В ответе за тех, кого охраняем: известные приморцы — о значении тигра для Приморья

В ответе за тех, кого охраняем: известные приморцы — о значении тигра для Приморья

14 февраля 2025, 05:29
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Тигр
В Приморском крае этой зимой выход тигров к людям стал почти привычным. Разумеется, по этому поводу высказываются разные мнения: обыватель чаще всего просто напуган — и потому слова типа «перестрелять их всех» звучат нередко. Но стоит ли принимать за истину слова, рождённые страхом?

«Восток-Медиа» обратилось к представителям общественности, к людям уважаемым, отличающимся тем, что их мнения всегда продуманны и взвешены. Мы попросили их поделиться своими соображениями о том, как могут сосуществовать люди и тигры.

— Тигры — это часть образа Приморского края — и не только Приморья, всего Дальнего Востока, Сибири, если угодно, — говорит Владимир Пятин, директор театра ТОФ. — Исторически — это тотем нашей территории, хранитель, и это факт, не зря же коренные народы Приморья уважают и почитают амбу.
А те проблемы, которые сегодня существуют, — в частности — выход тигров к людям, это ведь не тигров вина. Я считаю, что они возникают от неправильного ведения хозяйства, от того, что какое-то время назад не только в Приморье, но и по всей стране существовала губительная модель отношения к природе, в рамках которой хищнически вырубались леса, процветали черные лесорубы и браконьеры. Леса вырубаются, меняется климат, приходят бесснежные зимы… Уменьшается кормовая база тигров — меньше кабанов (да еще эта африканская чума свиней, которая так подкосила их поголовье), меньше копытных. Все это звенья одной цепи и все это — последствия деятельности человека.

Владимир Владимирович рассуждает здраво: почему тигр идёт в поселки и таскает собак? Потому что он пытается найти себе пропитание. Если бы это пропитание было в тайге, он бы никогда к людям не вышел, это несвойственно его природе, природе хищника. И что, теперь мы будем наказывать животных за то, что сами натворили?

— Никто не станет отрицать великой правды, которая скрыта в знаменитой фразе Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили», — говорит Владимир Пятин. — Люди, с одной стороны, грабили природу, с другой — охраняли тигра, дали ему возможность размножиться. И это наша ответственность. Мы должны не стрелять, извините, это же дикость какая-то, а позаботиться о том, чтобы тигру было, чем питаться. Это же очевидно.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что думают специалисты о проблеме тигра.

Главное — беречь природу, а с тиграми она сама разберётся: судьба амбы в Приморье
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#Новости#Общество#Владивосток#Тигр#Приморский край#Живая природа#Приморье
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