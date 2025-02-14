В ответе за тех, кого охраняем: известные приморцы — о значении тигра для Приморья

Владимир Владимирович рассуждает здраво: почему тигр идёт в поселки и таскает собак? Потому что он пытается найти себе пропитание. Если бы это пропитание было в тайге, он бы никогда к людям не вышел, это несвойственно его природе, природе хищника. И что, теперь мы будем наказывать животных за то, что сами натворили?