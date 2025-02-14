Владимир Ефимов: Инвесторы построили 58 спортобъектов во всех округах Москвы за 5 лет

Posted 14 февраля, 16:56
Published 14 февраля, 16:56
Modified 14 февраля, 16:56
Updated 14 февраля, 16:56
Как сообщает www.mos.ru, ссылаясь на комментарий Владимира Ефимова, за минувшее пятилетие благодаря внебюджетным источникам финансирования в столице появилось 58 спортивных объектов общей площадью порядка 480 тысяч квадратных метров. Так, лишь за 2024 год инвесторы возвели 11 зданий спортивной инфраструктуры общей площадью свыше 64 тысяч квадратных метров. Речь идет о знаковых объектах и районных физкультурно-оздоровительных комплексах, включая многофункциональный комплекс «Чкалов Арена» площадью 33 тысячи квадратных метров, ФОК с бассейном площадью 5,3 тысячи квадратных метров в районе Новокосино, ледовый дворец «Кристалл» площадью 25 тысяч квадратных метров в «Лужниках».
Современные объекты способны сделать спортивный досуг намного более разнообразным и доступным для всех горожан, при этом наличие спортивных центров помогает популяризировать активный образ жизни.
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, в 2024 году был возведен спорткомплекс в Южном Бутове площадью около пяти тысяч квадратных метров. В нем расположились взрослый и детский бассейны, банный комплекс, тренажерный зал и зал для кроссфит-тренировок. Помимо этого, в прошлом году построили ледовый комплекс «Арена» площадью 5,3 тысячи квадратных метров в Щербинке. Под крышей дворца кроме катка размещены борцовский и три спортивных зала площадью 600, 200 и 100 квадратных метров.
Строительство каждого такого объекта осуществляется под контролем Мосгосстройнадзора. В общей сложности в период возведения 11 спортивных объектов было проведено порядка 90 выездных проверок Комитета государственного строительного надзора города Москвы. По их итогам выдавались заключения о соответствии объектов требованиям проектной документации, на фоне чего застройщикам выдали разрешения на их ввод в эксплуатацию. Наиболее масштабный ФОК с подземным паркингом на 66 машино-мест появился на Базовской улице в северной части столицы. Здание высотой в четыре этажа со спортивными залами и четырьмя бассейнами имеет площадь 14,3 тысячи квадратных метров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в городе появилось 327 новых спортивных объектов, 168 из которых построены благодаря привлечению инвестиций.