Владимир Ефимов: Инвесторы построили 58 спортобъектов во всех округах Москвы за 5 лет

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, в 2024 году был возведен спорткомплекс в Южном Бутове площадью около пяти тысяч квадратных метров. В нем расположились взрослый и детский бассейны, банный комплекс, тренажерный зал и зал для кроссфит-тренировок. Помимо этого, в прошлом году построили ледовый комплекс «Арена» площадью 5,3 тысячи квадратных метров в Щербинке. Под крышей дворца кроме катка размещены борцовский и три спортивных зала площадью 600, 200 и 100 квадратных метров.