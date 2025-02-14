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Posted 13 февраля, 23:27

Published 13 февраля, 23:27

Modified 13 февраля, 23:29

Updated 13 февраля, 23:29

Зажало в изувеченном автомобиле жителя Приморского края

Вырезали из машины: жуткое ДТП случилось во Владивостоке — видео

13 февраля 2025, 23:27
Фото: mchs_vdk.

Зажало в изувеченном автомобиле жителя Приморского края

Сюжет
МЧС
Страшная авария обернулась чудовищными последствиями для приморцев во Владивостоке. Один из участников ночного ДТП не смог выбраться самостоятельно из покореженного авто.

Минувшей ночью спасать участников ДТП прибыли не только сотрудники скорой помощи, но и огнеборцы, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю.

Опасные обстоятельства сложились в дальневосточной столице. Машина слетела в кювет. Рулевой выбрался из салона авто самостоятельно, а пассажира зажало внутри.

Спасатели деблокировали пострадавшего и передали его медикам для госпитализации.

Видео: mchs_vdk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сотрудники МинГОЧС оказали помощь пострадавшим в страшном ДТП около Лесозаводска.

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#Общество#Видео#МЧС#Спасатели#Приморский край#ДТП#Госпитализация
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