Вырезали из машины: жуткое ДТП случилось во Владивостоке — видео

Posted 13 февраля, 23:27
Published 13 февраля, 23:27
Modified 13 февраля, 23:29
Updated 13 февраля, 23:29
Минувшей ночью спасать участников ДТП прибыли не только сотрудники скорой помощи, но и огнеборцы, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю.
Опасные обстоятельства сложились в дальневосточной столице. Машина слетела в кювет. Рулевой выбрался из салона авто самостоятельно, а пассажира зажало внутри.
Спасатели деблокировали пострадавшего и передали его медикам для госпитализации.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сотрудники МинГОЧС оказали помощь пострадавшим в страшном ДТП около Лесозаводска.