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Posted 14 февраля, 00:49

Published 14 февраля, 00:49

Modified 14 февраля, 01:30

Updated 14 февраля, 01:30

Дерзкие налетчики обокрали пять катеров в Приморском крае

Юные пираты: несколько судов обчистили в акватории Владивостока

14 февраля 2025, 00:49
Фото: vostokmedia.com.

Дерзкие налетчики обокрали пять катеров в Приморском крае

Сюжет
Суд
Молодые парни оказались профессионалами и быстро стали миллионерами, ограбив элитные плавсредства во Владивостоке. Однако правосудие их настигнет в ближайшее время.

Совсем скоро на скамье подсудимых окажутся три парня 2003 года рождения, которые, предположительно, обворовывали плавсредства в дальневосточной столице, сообщает пресс-служба прокуратуры.

С ноября 2023 года по май 2024 подозреваемые украли навигационное оборудование из пяти катеров. Общая сумма ущерба составила 3 000 000 рублей.

Фигуранты проникали на суда в масках, общались при помощи рации и использовали специальное оборудование.

«Уголовное дело направлено в Первомайский суд Владивостока для рассмотрения по существу», — подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что именитая яхта вновь красовалась в акватории Владивостока.

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