Юные пираты: несколько судов обчистили в акватории Владивостока

Дерзкие налетчики обокрали пять катеров в Приморском крае

Сюжет Суд

Молодые парни оказались профессионалами и быстро стали миллионерами, ограбив элитные плавсредства во Владивостоке. Однако правосудие их настигнет в ближайшее время.