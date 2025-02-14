Юные пираты: несколько судов обчистили в акватории Владивостока

Posted 14 февраля, 00:49
Published 14 февраля, 00:49
Modified 14 февраля, 01:30
Updated 14 февраля, 01:30
Совсем скоро на скамье подсудимых окажутся три парня 2003 года рождения, которые, предположительно, обворовывали плавсредства в дальневосточной столице, сообщает пресс-служба прокуратуры.
С ноября 2023 года по май 2024 подозреваемые украли навигационное оборудование из пяти катеров. Общая сумма ущерба составила 3 000 000 рублей.
Фигуранты проникали на суда в масках, общались при помощи рации и использовали специальное оборудование.
«Уголовное дело направлено в Первомайский суд Владивостока для рассмотрения по существу», — подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что именитая яхта вновь красовалась в акватории Владивостока.