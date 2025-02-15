«Думает, что его малыш большой»: «король парковки» показался во Владивостоке — фото

К слову, находятся те, кто даже не старается войти в положение единомышленников. На камеру очевидцев попала легковушка, которую бросили, заняв почти четыре парковочных места. Если в верхний ряд втиснулась одна машина по аналогичному принципу, то снизу уже никто не рискнул вставать.