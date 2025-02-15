«Думает, что его малыш большой»: «король парковки» показался во Владивостоке — фото

Posted 15 февраля, 07:37
Published 15 февраля, 07:37
Modified 15 февраля, 07:40
Updated 15 февраля, 07:40
Дальневосточная столица — динамичный и стремительно развивающийся город. Но есть в нем один недостаток, считают некоторые приморцы. Автомобилистам не хватает парковочных мест ни в спальных районах, ни около торговых центров.
К слову, находятся те, кто даже не старается войти в положение единомышленников. На камеру очевидцев попала легковушка, которую бросили, заняв почти четыре парковочных места. Если в верхний ряд втиснулась одна машина по аналогичному принципу, то снизу уже никто не рискнул вставать.
«Думает, что „Лиф“ настолько большой, что ему нужно четыре места?» — недоумевают приморцы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «Приус» слетел с обрыва и пробил гараж с иномаркой во Владивостоке. Сам седан остался лежать колесами кверху.