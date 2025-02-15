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Posted 15 февраля, 07:37

Published 15 февраля, 07:37

Modified 15 февраля, 07:40

Updated 15 февраля, 07:40

Наглая парковка возмутила жителей Приморского края

«Думает, что его малыш большой»: «король парковки» показался во Владивостоке — фото

15 февраля 2025, 07:37
Фото: vostokmedia.com.

Наглая парковка возмутила жителей Приморского края

Сюжет
Автомобили
Умение парковаться — это сложное умение, которое оттачивается годами. Некоторые жители Владивостока только познают тонкое искусство.

Дальневосточная столица — динамичный и стремительно развивающийся город. Но есть в нем один недостаток, считают некоторые приморцы. Автомобилистам не хватает парковочных мест ни в спальных районах, ни около торговых центров.

К слову, находятся те, кто даже не старается войти в положение единомышленников. На камеру очевидцев попала легковушка, которую бросили, заняв почти четыре парковочных места. Если в верхний ряд втиснулась одна машина по аналогичному принципу, то снизу уже никто не рискнул вставать.

«Думает, что „Лиф“ настолько большой, что ему нужно четыре места?» — недоумевают приморцы.
Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «Приус» слетел с обрыва и пробил гараж с иномаркой во Владивостоке. Сам седан остался лежать колесами кверху.

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#Новости#Общество#Дальний Восток#Владивосток#Автомобили#Приморский край#Парковка#Происшествия#Приус
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