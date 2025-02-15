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Posted 15 февраля, 05:04

Published 15 февраля, 05:04

Modified 15 февраля, 05:04

Updated 15 февраля, 05:04

Автомобиль упал с косогора и взял на таран гаражный бокс в Приморском крае

Есть пробитие: легковушка слетела с горы и протаранила гараж в Приморье — видео

15 февраля 2025, 05:04
Фото: 1MI.

Автомобиль упал с косогора и взял на таран гаражный бокс в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Автомобилист на японской иномарке учудил жесткую аварию во Владивостоке. Он не только вылетел за пределы дороги, но и «нахозяйничал» в чужом гараже.

Недоброе утро выдалось сразу у нескольких жителей краевой столицы. В первую очередь не повезло водителю «Приуса», который слетел с дороги и упал с косогора. Однако на этом «приключения» автомобилиста не закончились.

После падения легковушка пробила гараж, где стоял другой транспорт. В результате инцидента пострадал и он.

Изувеченная «Тойота» теперь лежит колесами к небу, «подбитый» кроссовер тоже уже осматривает, судя по всему, раздосадованный владелец.

Видео: dps.control.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке есть «проклятый» косогор, который притягивает беспечных рулевых.

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