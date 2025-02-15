Есть пробитие: легковушка слетела с горы и протаранила гараж в Приморье — видео

Posted 15 февраля, 05:04
Published 15 февраля, 05:04
Modified 15 февраля, 05:04
Updated 15 февраля, 05:04
Недоброе утро выдалось сразу у нескольких жителей краевой столицы. В первую очередь не повезло водителю «Приуса», который слетел с дороги и упал с косогора. Однако на этом «приключения» автомобилиста не закончились.
После падения легковушка пробила гараж, где стоял другой транспорт. В результате инцидента пострадал и он.
Изувеченная «Тойота» теперь лежит колесами к небу, «подбитый» кроссовер тоже уже осматривает, судя по всему, раздосадованный владелец.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке есть «проклятый» косогор, который притягивает беспечных рулевых.