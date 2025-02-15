vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 февраля, 08:01

Published 15 февраля, 08:01

Modified 15 февраля, 08:01

Updated 15 февраля, 08:01

Картина дня в Приморье: лютая жесть в подъезде, аварийное безумие и «золотые» розы

Картина дня в Приморье: лютая жесть в подъезде, аварийное безумие и «золотые» розы

15 февраля 2025, 08:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события субботы — в обзоре «Восток-Медиа»

Лютая жесть в подъезде

14 февраля — веселый праздник. В этом убедились приморцы, живущие в многоэтажке в Большом Камне, где прошел весьма странный обряд с иглами и двумя гвоздиками.

«Это лютая жесть»: жуткое признание в День всех влюбленных сделали в Приморье — видео
Узнать подробнее

Аварийное безумие

Суббота не задалась, как минимум, у нескольких автомобилистов, которые попали в сложные ситуации на Русском острове во Владивостоке, — там случились сразу два утренних ДТП.

Субботнее безумие на Русском острове: жесткие ДТП «заполонили» Владивосток — видео
Узнать подробнее

«Золотые» розы

Мужчины пережили один из самых затратных дней в году — День Святого Валентина. Пытались ли бизнесмены «навариться» на влюбленных из Приморья? — Выяснял корреспондент «Восток-Медиа».

Почти «полтыщи» за цветочек: кто обогатился 14 февраля в Приморье? — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Картина дня в Приморье: полный блэкаут, массовое убийство и последний отдых на пляжеКартина дня в Приморье: распиаренный тайфун, пробки на пляжи и жуть морских глубинКартина дня в Приморье: аварийная посадка, разбившийся самолет и райский пляж
#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика