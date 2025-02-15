Картина дня в Приморье: лютая жесть в подъезде, аварийное безумие и «золотые» розы

Posted 15 февраля, 08:01
Published 15 февраля, 08:01
Modified 15 февраля, 08:01
Updated 15 февраля, 08:01
14 февраля — веселый праздник. В этом убедились приморцы, живущие в многоэтажке в Большом Камне, где прошел весьма странный обряд с иглами и двумя гвоздиками.
Суббота не задалась, как минимум, у нескольких автомобилистов, которые попали в сложные ситуации на Русском острове во Владивостоке, — там случились сразу два утренних ДТП.
Мужчины пережили один из самых затратных дней в году — День Святого Валентина. Пытались ли бизнесмены «навариться» на влюбленных из Приморья? — Выяснял корреспондент «Восток-Медиа».