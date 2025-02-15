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Posted 15 февраля, 06:01

Published 15 февраля, 06:01

Modified 15 февраля, 06:03

Updated 15 февраля, 06:03

«Накручивали» ли цены продавцы цветов в День всех влюбленных в Приморском крае?

Почти «полтыщи» за цветочек: кто обогатился 14 февраля в Приморье? — фото

15 февраля 2025, 06:01
Фото: vostokmedia.com.

«Накручивали» ли цены продавцы цветов в День всех влюбленных в Приморском крае?

Сюжет
Предприниматели
Мужчины пережили один из самых затратных дней в году — День Святого Валентина. Пытались ли бизнесмены «навариться» на влюбленных из Приморья? — Выяснял корреспондент «Восток-Медиа».

День всех влюбленных прошел, предприниматели подсчитывают выручки, а парочки отходят от вечеров со вторыми половинками. Наша редакция решила проверить, действительно ли приморцы уважают праздник, который считают коммерцией в России.

Выяснилось, что жители краевой столицы действительно отмечают 14 февраля. Для анализа мы выбрали цветочный магазин в пригороде, чтобы отследить, был ли наплыв клиентов в минувшую пятницу. Оказалось, да. Полки опустели за сутки.

Фото: vostokmedia.com

А цены были не из самых приятных. Одна роза обходилась вчера в 450 рублей.

Фото: vostokmedia.com

К слову, руководство павильончика совсем не планировало «наживаться» на влюбленных в День Святого Валентина.

Фото: vostokmedia.com

Особой разницы в ценах мы не заметили, только гвоздики стали дешевле на 30 рублей. Получается, местные предприниматели хладнокровно основывались на ценообразовании, не взирая на повышенный спрос среди клиентов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как праздновали День всех влюбленных в Большом Камне. Спойлер: без иголок и крестов не обошлось.

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