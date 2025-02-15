Почти «полтыщи» за цветочек: кто обогатился 14 февраля в Приморье? — фото

Posted 15 февраля, 06:01
Published 15 февраля, 06:01
Modified 15 февраля, 06:03
Updated 15 февраля, 06:03
День всех влюбленных прошел, предприниматели подсчитывают выручки, а парочки отходят от вечеров со вторыми половинками. Наша редакция решила проверить, действительно ли приморцы уважают праздник, который считают коммерцией в России.
Выяснилось, что жители краевой столицы действительно отмечают 14 февраля. Для анализа мы выбрали цветочный магазин в пригороде, чтобы отследить, был ли наплыв клиентов в минувшую пятницу. Оказалось, да. Полки опустели за сутки.
А цены были не из самых приятных. Одна роза обходилась вчера в 450 рублей.
К слову, руководство павильончика совсем не планировало «наживаться» на влюбленных в День Святого Валентина.
Особой разницы в ценах мы не заметили, только гвоздики стали дешевле на 30 рублей. Получается, местные предприниматели хладнокровно основывались на ценообразовании, не взирая на повышенный спрос среди клиентов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как праздновали День всех влюбленных в Большом Камне. Спойлер: без иголок и крестов не обошлось.