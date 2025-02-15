Почти «полтыщи» за цветочек: кто обогатился 14 февраля в Приморье? — фото

Выяснилось, что жители краевой столицы действительно отмечают 14 февраля. Для анализа мы выбрали цветочный магазин в пригороде, чтобы отследить, был ли наплыв клиентов в минувшую пятницу. Оказалось, да. Полки опустели за сутки.