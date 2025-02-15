Россия в неоплатном долгу перед ним: Антон Волошко посетил малую Родину героя СВО

Posted 15 февраля, 02:03
Published 15 февраля, 02:03
Modified 15 февраля, 02:05
Updated 15 февраля, 02:05
Председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко посетил торжественное мероприятие в Чугуевке. В Доме культуры прошло открытие Года защитника Отечества и еще одно не менее важное событие. Чугуевский отряд юнармейцев назвали именем капитана Максима Дубиничева, который погиб, выполняя боевую задачу в зоне СВО.
Максим Дубиничев — патриот России, являющийся примером для молодежи. Герой был дважды награжден Орденом Мужества и медалями за свои заслуги перед Родиной.
Мужчина отважно выполнял свой воинский долг до последнего вздоха. Воин погиб, освобождая село от врагов в ДНР.
«Наша святая обязанность помогать участникам специальной военной операции, их семьям. Губернатор Приморья Олег Кожемяко прилагает все силы для этого — в регионе принимают всеобъемлющие меры поддержки военнослужащих и их семей», — подчеркнул Антон Волошко.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Приморский край проводил в последний путь командира «тигров» Сергея Ефремова.