vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 февраля, 02:03

Published 15 февраля, 02:03

Modified 15 февраля, 02:05

Updated 15 февраля, 02:05

Отряд Юнармии назвали в честь бойца Максима Дубиничева в Приморье

Россия в неоплатном долгу перед ним: Антон Волошко посетил малую Родину героя СВО

15 февраля 2025, 02:03
Фото: VoloshkoAnton.

Отряд Юнармии назвали в честь бойца Максима Дубиничева в Приморье

Сюжет
СВО
Россия свято хранит память о героях, которые воюют за светлое будущее Родины. В Приморском крае прошло торжественное событие, приуроченное к открытию Года защитника Отечества.

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко посетил торжественное мероприятие в Чугуевке. В Доме культуры прошло открытие Года защитника Отечества и еще одно не менее важное событие. Чугуевский отряд юнармейцев назвали именем капитана Максима Дубиничева, который погиб, выполняя боевую задачу в зоне СВО.

Фото: VoloshkoAnton

Максим Дубиничев — патриот России, являющийся примером для молодежи. Герой был дважды награжден Орденом Мужества и медалями за свои заслуги перед Родиной.

Мужчина отважно выполнял свой воинский долг до последнего вздоха. Воин погиб, освобождая село от врагов в ДНР.

«Наша святая обязанность помогать участникам специальной военной операции, их семьям. Губернатор Приморья Олег Кожемяко прилагает все силы для этого — в регионе принимают всеобъемлющие меры поддержки военнослужащих и их семей», — подчеркнул Антон Волошко.
Фото: VoloshkoAnton

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Приморский край проводил в последний путь командира «тигров» Сергея Ефремова.

Признание народа — высшая оценка для воина: Приморье проводило в последний путь героя
Узнать подробнее
Читайте также:
Антон Волошко: героям СВО можно и нужно помогатьОлег Кожемяко скорбит: в зоне СВО погиб руководитель отряда «Тигр» — видеоУникальные «Тигры 2.0» отправились в зону СВО — для приморских бойцов — видео
#Новости#Общество#Владивосток#Юнармейцы#Олег Кожемяко#СВО#ДНР#Приморский край#Антон Волошко
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика