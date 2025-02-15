Россия в неоплатном долгу перед ним: Антон Волошко посетил малую Родину героя СВО

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко посетил торжественное мероприятие в Чугуевке. В Доме культуры прошло открытие Года защитника Отечества и еще одно не менее важное событие. Чугуевский отряд юнармейцев назвали именем капитана Максима Дубиничева, который погиб, выполняя боевую задачу в зоне СВО.