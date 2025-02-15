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Posted 15 февраля, 03:10

Published 15 февраля, 03:10

Modified 15 февраля, 03:10

Updated 15 февраля, 03:10

Скандал набирает обороты: педагог поднял руку на ребенка в Приморье

Скандал набирает обороты: педагог поднял руку на ребенка в Приморье

15 февраля 2025, 03:10
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Уголовное дело
В образовательном учреждении Приморского края страсти накаляются. Конфликт между студентом и учителем произошел больше недели назад, но буквально вчера информация о нем «просочилась» в новые медиа, после чего им заинтересовались силовики.

Скандал назревает в Большом Камне после потасовки между студентом и преподавателем в колледже. Полиция уже начала разбираться в резонансном инциденте. Прокуратура тоже взяла на контроль данное происшествие.

Преподаватель колледжа набросилась на студента в Приморье: полиция начала проверку
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По данным пресс-службы ведомства, конфликт произошел 6 февраля из-за того, что молодой человек отказался выходить к доске и убирать телефон. Словесная перепалка переросла в нечто большее — педагог применил физическую силу в отношении парня.

На мужчину возбуждено уголовное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником.

Также прокуратура проверяет организацию учебного процесса внутри колледжа.

Приморцы высказались о случившемся.

«Да сейчас такие детки, учителя уже скоро бояться их будут»;
«Если идешь работать с детьми, значит выполняй все по закону»;
«Телефоны на занятиях надо отключать».

Ранее «Восток-Медиа» писало о пугающем происшествия в стенах учебного заведения Приморского края. В здании обрушился потолок.

Что случилось в стенах колледжа в Приморье?
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