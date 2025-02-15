Скандал набирает обороты: педагог поднял руку на ребенка в Приморье

Posted 15 февраля, 03:10
Published 15 февраля, 03:10
Modified 15 февраля, 03:10
Updated 15 февраля, 03:10
Скандал назревает в Большом Камне после потасовки между студентом и преподавателем в колледже. Полиция уже начала разбираться в резонансном инциденте. Прокуратура тоже взяла на контроль данное происшествие.
По данным пресс-службы ведомства, конфликт произошел 6 февраля из-за того, что молодой человек отказался выходить к доске и убирать телефон. Словесная перепалка переросла в нечто большее — педагог применил физическую силу в отношении парня.
На мужчину возбуждено уголовное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником.
Также прокуратура проверяет организацию учебного процесса внутри колледжа.
Приморцы высказались о случившемся.
«Да сейчас такие детки, учителя уже скоро бояться их будут»;
«Если идешь работать с детьми, значит выполняй все по закону»;
«Телефоны на занятиях надо отключать».
Ранее «Восток-Медиа» писало о пугающем происшествия в стенах учебного заведения Приморского края. В здании обрушился потолок.