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Posted 15 февраля, 00:50

Published 15 февраля, 00:50

Modified 15 февраля, 00:53

Updated 15 февраля, 00:53

Два серьезных ДТП произошли во Владивостоке рано утром

Субботнее безумие на Русском острове: жесткие ДТП «заполонили» Владивосток — видео

15 февраля 2025, 00:50
Фото: vostokmedia.com.

Два серьезных ДТП произошли во Владивостоке рано утром

Сюжет
Автомобилисты
Суббота не задалась, как минимум, у нескольких автомобилистов, которые попали в сложные ситуации на Русском острове во Владивостоке, — там случились сразу два утренних ДТП.

Судя по всему, день не задался у водителей, которые решили отправиться на Русский остров субботним утром. Ведь, по данным аварийных комиссаров, там случилось сразу несколько серьезных ДТП.

Около АЗС столкнулись Nissan Cube и Subaru XV. Рулевой «Ниссана» не пропустил «Субару», который двигался с преимуществом и спровоцировал аварию. Виновник происшествия оказался без полиса. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших.

Около светофора в районе Канала автомобилист на Honda Stream выехал на красный и учудил жесткое столкновение с Mitsubishi Outlander. В результате ДТП травмы получил водитель на «Хонде».

Судя по кадрам, все транспортные средства получили серьезные увечья, их придется эвакуировать с острова на спецтехнике.

Видео: strahovoi_garant_vvo.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как два большегруза перегородили путь к объездной трассе во Владивостоке.

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