Субботнее безумие на Русском острове: жесткие ДТП «заполонили» Владивосток — видео

Posted 15 февраля, 00:50
Published 15 февраля, 00:50
Modified 15 февраля, 00:53
Updated 15 февраля, 00:53
Судя по всему, день не задался у водителей, которые решили отправиться на Русский остров субботним утром. Ведь, по данным аварийных комиссаров, там случилось сразу несколько серьезных ДТП.
Около АЗС столкнулись Nissan Cube и Subaru XV. Рулевой «Ниссана» не пропустил «Субару», который двигался с преимуществом и спровоцировал аварию. Виновник происшествия оказался без полиса. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших.
Около светофора в районе Канала автомобилист на Honda Stream выехал на красный и учудил жесткое столкновение с Mitsubishi Outlander. В результате ДТП травмы получил водитель на «Хонде».
Судя по кадрам, все транспортные средства получили серьезные увечья, их придется эвакуировать с острова на спецтехнике.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как два большегруза перегородили путь к объездной трассе во Владивостоке.