Уперлись в леера, трасса «колом»: странное ДТП произошло во Владивостоке — видео

В краевой столице продолжаются мучения автомобилистов. Если на Русском острове водители попали в серьезные ДТП, то в районе Седанки ситуация осложнилась из-за странной аварии. На развороте две легковушки уперлись в леерное ограждение, однако серьезных повреждений на транспорте не замечено.