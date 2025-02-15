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Posted 15 февраля, 04:51

Published 15 февраля, 04:51

Modified 15 февраля, 04:53

Updated 15 февраля, 04:53

Авария на развязке спровоцировала затор в пригороде Владивостока

Уперлись в леера, трасса «колом»: странное ДТП произошло во Владивостоке — видео

15 февраля 2025, 04:51
Фото: vostokmedia.com.

Авария на развязке спровоцировала затор в пригороде Владивостока

Сюжет
ДТП
Проблемы на развороте обеспечили участники столкновения во Владивостоке. Водители предполагают, что скоро соберется пробка на месте аварии.

В краевой столице продолжаются мучения автомобилистов. Если на Русском острове водители попали в серьезные ДТП, то в районе Седанки ситуация осложнилась из-за странной аварии. На развороте две легковушки уперлись в леерное ограждение, однако серьезных повреждений на транспорте не замечено.

Но, по словам очевидцев, движение осложнилось из-за непредвиденной преграды.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Русском острове произошло для жестких столкновения. Все машины пришлось эвакуировать на спецтехнике.

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