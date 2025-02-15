Уперлись в леера, трасса «колом»: странное ДТП произошло во Владивостоке — видео

Posted 15 февраля, 04:51
Published 15 февраля, 04:51
Modified 15 февраля, 04:53
Updated 15 февраля, 04:53
В краевой столице продолжаются мучения автомобилистов. Если на Русском острове водители попали в серьезные ДТП, то в районе Седанки ситуация осложнилась из-за странной аварии. На развороте две легковушки уперлись в леерное ограждение, однако серьезных повреждений на транспорте не замечено.
Но, по словам очевидцев, движение осложнилось из-за непредвиденной преграды.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Русском острове произошло для жестких столкновения. Все машины пришлось эвакуировать на спецтехнике.