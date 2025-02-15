Весной пропахнут улицы: невероятно теплая погода порадует Приморье

Posted 14 февраля, 23:54
Published 14 февраля, 23:54
Modified 14 февраля, 23:56
Updated 14 февраля, 23:56
Сегодня, 15 февраля, в регионе будет благоприятная погода с южным дуновением ветра. Столбики термометров поднимутся до плюсовых значений во многих районах.
Во Владивостоке слабый ветерок составит компанию солнышку. Воздух прогреется до +4 °C. В Уссурийске после обеда возможен умеренный южный ветер. Максимальный температурный фон составит +3 — +5 °C. В Находке прогнозируется почти безветренная погода. Термометры покажут +6 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что погода удивляет жителей Приморского края.