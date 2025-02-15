vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 23:54

Published 14 февраля, 23:54

Modified 14 февраля, 23:56

Updated 14 февраля, 23:56

Идеальная погода ждет жителей Приморского края

Весной пропахнут улицы: невероятно теплая погода порадует Приморье

14 февраля 2025, 23:54
Фото: vostokmedia.com.

Идеальная погода ждет жителей Приморского края

Сюжет
Погода
Невероятно теплая суббота ожидается в Приморском крае. Солнце, высокие температуры и отсутствие сильного ветра тому подтверждение.

Сегодня, 15 февраля, в регионе будет благоприятная погода с южным дуновением ветра. Столбики термометров поднимутся до плюсовых значений во многих районах.

Во Владивостоке слабый ветерок составит компанию солнышку. Воздух прогреется до +4 °C. В Уссурийске после обеда возможен умеренный южный ветер. Максимальный температурный фон составит +3 — +5 °C. В Находке прогнозируется почти безветренная погода. Термометры покажут +6 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что погода удивляет жителей Приморского края.

Температурный кульбит от снегопада до +6°С: погода «сходит с ума» в Приморье?
Узнать подробнее
Читайте также:
Новый циклон обрушится на Приморье уже завтра — где снег пойдет уже утром?Последние удары зимы: в Приморье ожидается снег и гололедицаЗимние чудеса февраля: после трескучих морозов Приморье насладится теплой погодой
#Новости#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Температура#Ветер#Приморский край#Февраль
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика