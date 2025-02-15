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Posted 15 февраля, 01:28

Published 15 февраля, 01:28

Modified 15 февраля, 01:30

Updated 15 февраля, 01:30

Ночные разборки в кафе попали на камеру в Приморском крае

Вокруг кровище, все орут: жуткий инцидент произошел в заведении Приморья — фото

15 февраля 2025, 01:28
Фото: 1MI.

Ночные разборки в кафе попали на камеру в Приморском крае

Сюжет
Люди
Жесткая потасовка случилась в Спасске-Дальнем. Юные приморцы не только устроили дебош, но и, судя по кадрам, нанесли травмы девушке.

В Спасске-Дальнем было «жарко» минувшей ночью. В новых медиа появились кадры, сделанные в ночном заведении. Молодые люди обсуждали что-то на повышенных тонах и толкали друг друга. Затем в объектив камеры попала девушка на окровавленном полу.

Фото: dpskontrol_125rus

Пострадавшая держится за голову и, судя по всему, не может подняться на ноги. О причинах потасовки не сообщается. Как сейчас чувствует себя горожанка — тоже пока неизвестно. Остается надеяться, что конфликт сошел на нет появления новых жертв.

Фото: dpskontrol_125rus

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Уссурийске неизвестные попытались пройти в ночной клуб без оплаты.

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