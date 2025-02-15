Вокруг кровище, все орут: жуткий инцидент произошел в заведении Приморья — фото

Posted 15 февраля, 01:28
Published 15 февраля, 01:28
Modified 15 февраля, 01:30
Updated 15 февраля, 01:30
В Спасске-Дальнем было «жарко» минувшей ночью. В новых медиа появились кадры, сделанные в ночном заведении. Молодые люди обсуждали что-то на повышенных тонах и толкали друг друга. Затем в объектив камеры попала девушка на окровавленном полу.
Пострадавшая держится за голову и, судя по всему, не может подняться на ноги. О причинах потасовки не сообщается. Как сейчас чувствует себя горожанка — тоже пока неизвестно. Остается надеяться, что конфликт сошел на нет появления новых жертв.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Уссурийске неизвестные попытались пройти в ночной клуб без оплаты.