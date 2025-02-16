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Posted 16 февраля, 07:09

Published 16 февраля, 07:09

Modified 16 февраля, 07:16

Updated 16 февраля, 07:16

«Без прав и совести»: во Владивостоке мужчина протаранил автомобиль и сбежал

«Без прав и совести»: во Владивостоке мужчина протаранил автомобиль и сбежал

16 февраля 2025, 07:09
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Полиция
Воскресный день омрачило серьезное ДТП во Владивостоке. Водитель без прав протаранил другой автомобиль, украл телефон у пострадавших и бросился бежать.

Утром 16 февраля во Владивостоке на улице Суханова произошел инцидент с участием водителя, не имеющего прав. Мужчина, пытаясь уйти от погони, врезался в автомобиль, в котором находились две девушки, после чего влетел в питстоп.

После столкновения он оставил поврежденный автомобиль и, прихватив с собой телефон одной из девушек, скрылся с места ДТП. По предварительным данным, пострадавшие не получили серьезных травм, однако инцидент вызвал общественное возмущение.

Полиция начала поиски водителя. Такое пренебрежение к правилам дорожного движения недопустимо. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

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