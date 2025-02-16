«Без прав и совести»: во Владивостоке мужчина протаранил автомобиль и сбежал

Posted 16 февраля, 07:09
Published 16 февраля, 07:09
Modified 16 февраля, 07:16
Updated 16 февраля, 07:16
Утром 16 февраля во Владивостоке на улице Суханова произошел инцидент с участием водителя, не имеющего прав. Мужчина, пытаясь уйти от погони, врезался в автомобиль, в котором находились две девушки, после чего влетел в питстоп.
После столкновения он оставил поврежденный автомобиль и, прихватив с собой телефон одной из девушек, скрылся с места ДТП. По предварительным данным, пострадавшие не получили серьезных травм, однако инцидент вызвал общественное возмущение.
Полиция начала поиски водителя. Такое пренебрежение к правилам дорожного движения недопустимо. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование для установления всех обстоятельств происшествия.