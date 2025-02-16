Будем здоровее и богаче: цены на полезный продукт «тают» на глазах в Приморье — фото

Posted 16 февраля, 00:22
Published 16 февраля, 00:22
Modified 16 февраля, 00:22
Updated 16 февраля, 00:22
Сначала приморцы свыкались с тем, что товары в супермаркетах становятся дороже. Однако со временем многие стали спокойнее реагировать на колебания на ценниках в торговых павильончиках. Можно сказать, что смирились с грустной тенденцией.
Однако очередной скачок шокировал население тем, что произошел «в обратную сторону». Жители краевой столицы заметили, что на прилавках появилась гречневая крупа по крайне приятным ценам.
Например, 800 грамм можно приобрести за 58 рублей. К слову, на полках магазинов можно найти гречку на любой кошелек. Некоторые производители предлагают товар дороже — стоимость одного кило слегка переваливает за 100 рублей.
Один из приморских предпринимателей заметил положительную тенденцию еще прошлой осенью. Себестоимость каши становится ниже. В январе поставщики предлагали крупу по 44 рубля за кило. В феврале появились позиции еще дешевле.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что цены на яйца тоже успели шокировать жителей Приморского края.