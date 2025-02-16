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Posted 16 февраля, 00:22

Published 16 февраля, 00:22

Modified 16 февраля, 00:22

Updated 16 февраля, 00:22

Полезная крупа резко подешевела в Приморском крае

Будем здоровее и богаче: цены на полезный продукт «тают» на глазах в Приморье — фото

16 февраля 2025, 00:22
Фото: 1MI.

Полезная крупа резко подешевела в Приморском крае

Сюжет
Продукты
Жители Приморья с содроганием в сердце следят за ценами, которые неумолимо растут в местных магазинах. Однако внезапно один из популярных продуктов подешевел, причем достаточно солидно.

Сначала приморцы свыкались с тем, что товары в супермаркетах становятся дороже. Однако со временем многие стали спокойнее реагировать на колебания на ценниках в торговых павильончиках. Можно сказать, что смирились с грустной тенденцией.

Однако очередной скачок шокировал население тем, что произошел «в обратную сторону». Жители краевой столицы заметили, что на прилавках появилась гречневая крупа по крайне приятным ценам.

Фото: vostokmedia.com

Например, 800 грамм можно приобрести за 58 рублей. К слову, на полках магазинов можно найти гречку на любой кошелек. Некоторые производители предлагают товар дороже — стоимость одного кило слегка переваливает за 100 рублей.

Фото: vostokmedia.com

Один из приморских предпринимателей заметил положительную тенденцию еще прошлой осенью. Себестоимость каши становится ниже. В январе поставщики предлагали крупу по 44 рубля за кило. В феврале появились позиции еще дешевле.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что цены на яйца тоже успели шокировать жителей Приморского края.

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