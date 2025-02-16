Два автомобиля сгорели за одну ночь в Уссурийске

Ночью 14 февраля на улице Муравьева в Уссурийске вспыхнул пожар, охвативший два легковых автомобиля. Прибывшие пожарные обнаружили, что горят моторные отсеки машин. Возгорание ликвидировали на площади около 6 квадратных метров. Причины пожаров и ущерб устанавливают специалисты.