vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 февраля, 02:30

Published 16 февраля, 02:30

Modified 16 февраля, 02:32

Updated 16 февраля, 02:32

Два автомобиля сгорели за одну ночь в Уссурийске

Два автомобиля сгорели за одну ночь в Уссурийске

16 февраля 2025, 02:30
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Пожар
Огонь охватил две машины на улице Муравьева в Уссурийске. Пожарные потушили пламя, которое охватило несколько метров.

Ночью 14 февраля на улице Муравьева в Уссурийске вспыхнул пожар, охвативший два легковых автомобиля. Прибывшие пожарные обнаружили, что горят моторные отсеки машин. Возгорание ликвидировали на площади около 6 квадратных метров. Причины пожаров и ущерб устанавливают специалисты.

До этого в Уссурийском городском округе был введен особый противопожарный режим из-за крупного лесного пожара. Площадь пожара составляет около 300 гектаров.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре на подземной парковке в Приморье.

Массовое уничтожение огнем: пожар вспыхнул на подземной парковке в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Спасли 23 человека: серьёзный пожар разбушевался ночью в УссурийскеУдивительная жестокость ради лайков в сети? Женщину пришлось спасать в ПриморьеВоровал даже игрушки: житель Приморья пытался полностью обчистить дом соседки
#Новости#Общество#Пожар#Уссурийск#МЧС России#Приморский край#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика