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Posted 15 февраля, 23:21

Published 15 февраля, 23:21

Modified 15 февраля, 23:21

Updated 15 февраля, 23:21

Почему спрос на эвакуаторщиков вырос на 328% в Приморском крае

Эвакуаторы на пределе: что творится с автомобилями в Приморье?

15 февраля 2025, 23:21
Фото: 1MI.

Почему спрос на эвакуаторщиков вырос на 328% в Приморском крае

Сюжет
Автомобили
Огромное количество автомобилистов обращалось к специалистам по перевозке транспорта в Приморском крае. Почему в регионе наблюдается такой ажиотаж? — Подробности в материале.

Оказывается, в регионе участились случаи, когда водители не могут сдвинуть свой транспорт с места. В феврале спрос на помощь услуги эвакуаторщиков увеличился на 328% в сравнении с предыдущим месяцем. С чем связана данная тенденция? — Разбирались эксперты из «Авито Услуг».

По данным специалистов, в первую очередь повлияли выкрутасы погоды. Людям приходилось обращаться к людям на спецтехнике в период мощных циклонов.

Чаще всего в непростые ситуации попадали владельцы мотоциклов, снегоходов и квадроциклов.

Владельцы легковушек тоже нередко транспортировали своих «ласточек» на тягачах. Если в цифрах, то на 373% чаще, чем в январе 2025 года.

К слову, автобусы и «микрики» прибегали к услугам эвакуатора на 393% чаще, чем в первый месяц текущего года.

Стоит отметить, что «спасатели» на специализированной технике перевозят машины не только во время снегопадов, но и когда транспорт нуждается в ремонте или топливе.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что универсал нуждался в эвакуации посреди дороги во Владивостоке. Всему виной жесткое ДТП.

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#Новости#Общество#Владивосток#Автомобили#Эвакуатор#Приморский край#ДТП
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