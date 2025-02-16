Эвакуаторы на пределе: что творится с автомобилями в Приморье?

Оказывается, в регионе участились случаи, когда водители не могут сдвинуть свой транспорт с места. В феврале спрос на помощь услуги эвакуаторщиков увеличился на 328% в сравнении с предыдущим месяцем. С чем связана данная тенденция? — Разбирались эксперты из «Авито Услуг».