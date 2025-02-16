Эвакуаторы на пределе: что творится с автомобилями в Приморье?

Posted 15 февраля, 23:21
Published 15 февраля, 23:21
Modified 15 февраля, 23:21
Updated 15 февраля, 23:21
Оказывается, в регионе участились случаи, когда водители не могут сдвинуть свой транспорт с места. В феврале спрос на помощь услуги эвакуаторщиков увеличился на 328% в сравнении с предыдущим месяцем. С чем связана данная тенденция? — Разбирались эксперты из «Авито Услуг».
По данным специалистов, в первую очередь повлияли выкрутасы погоды. Людям приходилось обращаться к людям на спецтехнике в период мощных циклонов.
Чаще всего в непростые ситуации попадали владельцы мотоциклов, снегоходов и квадроциклов.
Владельцы легковушек тоже нередко транспортировали своих «ласточек» на тягачах. Если в цифрах, то на 373% чаще, чем в январе 2025 года.
К слову, автобусы и «микрики» прибегали к услугам эвакуатора на 393% чаще, чем в первый месяц текущего года.
Стоит отметить, что «спасатели» на специализированной технике перевозят машины не только во время снегопадов, но и когда транспорт нуждается в ремонте или топливе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что универсал нуждался в эвакуации посреди дороги во Владивостоке. Всему виной жесткое ДТП.