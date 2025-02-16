Итоги недели в Приморье: лафа вместо работы, золотые розы и жесть на двери

Нынешней зимой новостей о выходе тигра к людям — хоть отбавляй. И каждый раз такие сообщения вызывают бурное обсуждение: что делать, а то и — как защитить людей от тигров. Хотя на самом деле, считают эксперты, речь по-прежнему должна идти о том, как защитить тигров от людей.