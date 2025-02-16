Итоги недели в Приморье: лафа вместо работы, золотые розы и жесть на двери

Posted 16 февраля, 09:03
Published 16 февраля, 09:03
Modified 16 февраля, 09:05
Updated 16 февраля, 09:05
Невероятно привлекательные вакансии появились в Приморье
Кадровый голод дает о себе знать в Приморском крае. Чем работодатели пытаются притягивать новую рабочую силу? — Рассказали эксперты.
Дикие цены на цветы в день влюбленных позолотили ручки продавцам
Мужчины пережили один из самых затратных дней в году — День Святого Валентина. Пытались ли бизнесмены «навариться» на влюбленных из Приморья? — Выяснял корреспондент «Восток-Медиа».
Сергея Ефремова похоронили в Приморье
Тысячи приморцев пришли попрощаться с мужчинами, которые погибли при выполнении воинского долга. Каждый из них удостоен посмертной награды.
Результаты и цели работы с нацпроектами обсудили в Приморье
Губернатор Приморья Олег Кожемяко провел расширенное заседание правительства Приморского края по вопросам нацпроектов — были подведены промежуточные итоги работы и поставлены цели на ближайший год.
Люди высказались в защиту тигров в Приморье
В Приморском крае этой зимой выход тигров к людям стал почти привычным. Разумеется, по этому поводу высказываются разные мнения: обыватель чаще всего просто напуган — и потому слова типа «перестрелять их всех» звучат нередко. Но стоит ли принимать за истину слова, рождённые страхом?
«Полосатый» фейк запустили в Приморье
Весть о хищнике, который зашел во Владивосток, разлетелась по всему Приморью. Резонансная история переполошила все спецслужбы города.
Эксперты рассказали о судьбе тигров в Приморье
Нынешней зимой новостей о выходе тигра к людям — хоть отбавляй. И каждый раз такие сообщения вызывают бурное обсуждение: что делать, а то и — как защитить людей от тигров. Хотя на самом деле, считают эксперты, речь по-прежнему должна идти о том, как защитить тигров от людей.