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Posted 16 февраля, 09:03

Published 16 февраля, 09:03

Modified 16 февраля, 09:05

Updated 16 февраля, 09:05

Итоги недели в Приморье: лафа вместо работы, золотые розы и жесть на двери

Итоги недели в Приморье: лафа вместо работы, золотые розы и жесть на двери

16 февраля 2025, 09:03
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Итоги недели
Самые важные события недели с 10 по 16 февраля — в обзоре «Восток-Медиа»

Невероятно привлекательные вакансии появились в Приморье

Кадровый голод дает о себе знать в Приморском крае. Чем работодатели пытаются притягивать новую рабочую силу? — Рассказали эксперты.

Лафа, а не работа: неприлично выгодные вакансии поражают жителей Приморья
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Дикие цены на цветы в день влюбленных позолотили ручки продавцам

Мужчины пережили один из самых затратных дней в году — День Святого Валентина. Пытались ли бизнесмены «навариться» на влюбленных из Приморья? — Выяснял корреспондент «Восток-Медиа».

Почти «полтыщи» за цветочек: кто обогатился 14 февраля в Приморье? — фото
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Сергея Ефремова похоронили в Приморье

Тысячи приморцев пришли попрощаться с мужчинами, которые погибли при выполнении воинского долга. Каждый из них удостоен посмертной награды.

Признание народа — высшая оценка для воина: Приморье проводило в последний путь героя
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Результаты и цели работы с нацпроектами обсудили в Приморье

Губернатор Приморья Олег Кожемяко провел расширенное заседание правительства Приморского края по вопросам нацпроектов — были подведены промежуточные итоги работы и поставлены цели на ближайший год.

Олег Кожемяко: Именно нацпроекты стали локомотивом развития Приморского края
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Люди высказались в защиту тигров в Приморье

В Приморском крае этой зимой выход тигров к людям стал почти привычным. Разумеется, по этому поводу высказываются разные мнения: обыватель чаще всего просто напуган — и потому слова типа «перестрелять их всех» звучат нередко. Но стоит ли принимать за истину слова, рождённые страхом?

В ответе за тех, кого охраняем: известные приморцы — о значении тигра для Приморья
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«Полосатый» фейк запустили в Приморье

Весть о хищнике, который зашел во Владивосток, разлетелась по всему Приморью. Резонансная история переполошила все спецслужбы города.

Фейк о тигре во Владивостоке подтвердил охотнадзор Приморья
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Эксперты рассказали о судьбе тигров в Приморье

Нынешней зимой новостей о выходе тигра к людям — хоть отбавляй. И каждый раз такие сообщения вызывают бурное обсуждение: что делать, а то и — как защитить людей от тигров. Хотя на самом деле, считают эксперты, речь по-прежнему должна идти о том, как защитить тигров от людей.

Главное — беречь природу, а с тиграми она сама разберётся: судьба амбы в Приморье
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