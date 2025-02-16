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Posted 16 февраля, 08:15

Published 16 февраля, 08:15

Modified 16 февраля, 08:44

Updated 16 февраля, 08:44

Картина дня в Приморье: цены тают, эвакуаторы на пределе и лапы в крови

Картина дня в Приморье: цены тают, эвакуаторы на пределе и лапы в крови

16 февраля 2025, 08:15
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события воскресенья — в обзоре «Восток-Медиа»

Цены на полезный продукт наконец-то пошли вниз

Жители Приморья с содроганием сердца следят за ценами, которые неумолимо растут в местных магазинах. Однако внезапно один из популярных продуктов подешевел, причем достаточно солидно.

Будем здоровее и богаче: цены на полезный продукт «тают» на глазах в Приморье — фото
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Эвакуаторов в Приморье не хватает

Огромное количество автомобилистов обращалось к специалистам по перевозке транспорта в Приморском крае. Почему в регионе наблюдается такой ажиотаж? — Подробности в материале.

Эвакуаторы на пределе: что творится с автомобилями в Приморье?
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Пострадавшего тигра забрали в спеццентр в Приморье

В поселке Андреевка Хасанского района ночью отловили раненого амурского тигра, который теперь проходит реабилитацию в Центре «Тигр». Ветеринары обнаружили у него множественные раны, предположительно, полученные в схватках с другими хищниками.

Лапы в крови: раненого амурского тигра отловили в Приморье — фото
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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