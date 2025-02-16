Картина дня в Приморье: цены тают, эвакуаторы на пределе и лапы в крови

Posted 16 февраля, 08:15
Published 16 февраля, 08:15
Modified 16 февраля, 08:44
Updated 16 февраля, 08:44
Цены на полезный продукт наконец-то пошли вниз
Жители Приморья с содроганием сердца следят за ценами, которые неумолимо растут в местных магазинах. Однако внезапно один из популярных продуктов подешевел, причем достаточно солидно.
Эвакуаторов в Приморье не хватает
Огромное количество автомобилистов обращалось к специалистам по перевозке транспорта в Приморском крае. Почему в регионе наблюдается такой ажиотаж? — Подробности в материале.
Пострадавшего тигра забрали в спеццентр в Приморье
В поселке Андреевка Хасанского района ночью отловили раненого амурского тигра, который теперь проходит реабилитацию в Центре «Тигр». Ветеринары обнаружили у него множественные раны, предположительно, полученные в схватках с другими хищниками.