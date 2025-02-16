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Posted 16 февраля, 03:41

Published 16 февраля, 03:41

Modified 16 февраля, 03:43

Updated 16 февраля, 03:43

Амурского тигра с ранениями поймали в Приморском крае

Лапы в крови: раненого амурского тигра отловили в Приморье — фото

16 февраля 2025, 03:41
Фото: Изображение Midjourney.

Амурского тигра с ранениями поймали в Приморском крае

Сюжет
Тигр
В поселке Андреевка Хасанского района ночью отловили раненого амурского тигра, который теперь проходит реабилитацию в Центре «Тигр». Ветеринары обнаружили у него множественные раны, предположительно, полученные в схватках с другими хищниками.

В ночь с 13 на 14 февраля 2025 года в поселке Андреевка Хасанского района Приморского края отловили амурского тигра. Операцию провели сотрудники Министерства лесного хозяйства охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края. Отловленный тигр — крупный самец.

Фото: siberian_tiger_center

После отлова хищника доставили в Центр «Тигр», где его осмотрели ветеринары. Оказалось, что тигр серьезно болен и имеет множество ран мягких тканей различной давности, предположительно, полученных в схватках с другими тиграми. Ветеринары оценили возраст тигра в 5-7 лет, а его вес — в 168 кг.

В настоящее время тигр остается в Центре «Тигр» для дальнейшей реабилитации. Специалисты будут следить за его состоянием здоровья и оказывать необходимую помощь. Это уже четвертый тигр, отловленный в Хасанском районе.

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