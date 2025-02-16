Лапы в крови: раненого амурского тигра отловили в Приморье — фото

После отлова хищника доставили в Центр «Тигр», где его осмотрели ветеринары. Оказалось, что тигр серьезно болен и имеет множество ран мягких тканей различной давности, предположительно, полученных в схватках с другими тиграми. Ветеринары оценили возраст тигра в 5-7 лет, а его вес — в 168 кг.