Машина перевернулась на трассе из-за собаки в Приморье — видео

Во Владивостоке, в районе Седанки, произошла авария, причиной которой стала собака, внезапно выбежавшая на проезжую часть. Водитель Suzuki Jimny, пытаясь избежать столкновения с животным, резко вывернул руль, в результате чего автомобиль несколько раз перевернулся и съехал с дороги.