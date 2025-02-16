Машина перевернулась на трассе из-за собаки в Приморье — видео

Posted 16 февраля, 07:58
Published 16 февраля, 07:58
Modified 16 февраля, 08:18
Updated 16 февраля, 08:18
Во Владивостоке, в районе Седанки, произошла авария, причиной которой стала собака, внезапно выбежавшая на проезжую часть. Водитель Suzuki Jimny, пытаясь избежать столкновения с животным, резко вывернул руль, в результате чего автомобиль несколько раз перевернулся и съехал с дороги.
Пассажирка Jimny была госпитализирована. Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор.
Похожий случай произошел ранее в Вольно-Надеждинском, где водитель, пытаясь не сбить собаку, перевернул свой автомобиль.