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Posted 16 февраля, 07:58

Published 16 февраля, 07:58

Modified 16 февраля, 08:18

Updated 16 февраля, 08:18

Автомобиль перевернулся из-за собаки, выбежавшей на дорогу во Владивостоке

Машина перевернулась на трассе из-за собаки в Приморье — видео

16 февраля 2025, 07:58
Фото: 1MI.

Автомобиль перевернулся из-за собаки, выбежавшей на дорогу во Владивостоке

Сюжет
ДТП
На трассе во Владивостоке собака выбежала на дорогу прямо перед движущейся машиной. Водитель пытался не сбить животное и потерял управление.

Во Владивостоке, в районе Седанки, произошла авария, причиной которой стала собака, внезапно выбежавшая на проезжую часть. Водитель Suzuki Jimny, пытаясь избежать столкновения с животным, резко вывернул руль, в результате чего автомобиль несколько раз перевернулся и съехал с дороги.

Пассажирка Jimny была госпитализирована. Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор.

Похожий случай произошел ранее в Вольно-Надеждинском, где водитель, пытаясь не сбить собаку, перевернул свой автомобиль.

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