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Posted 16 февраля, 04:55

Published 16 февраля, 04:55

Modified 16 февраля, 04:57

Updated 16 февраля, 04:57

Недетские игры: ребенок получил ожоги, спрыгнув в кучу песка во Владивостоке

Недетские игры: ребенок получил ожоги, спрыгнув в кучу песка во Владивостоке

16 февраля 2025, 04:55
Фото: 1MI.
Сюжет
Прокуратура
Во Владивостоке ребенок обжегся на автомойке, спрыгнув в кучу раскаленного песка. Прокуратура проводит проверку.

15 февраля во Владивостоке, на территории автомойки по улице Сахалинской, произошел инцидент, в результате которого шестилетний мальчик получил ожоги ног. По словам отца ребенка, на неогражденной территории мойки мальчик спрыгнул с бетонного блока в кучу песка, которая оказалась очень горячей.

Ребенка доставили в ожоговый центр, где ему оказали медицинскую помощь. По предварительным данным, мальчик получил 3% ожогов тела.

Прокуратура Приморского края организовала проверку по факту случившегося. На место происшествия выехали представители надзорного ведомства. Специальные службы проводят работы по смыву опасных веществ.

Этот случай вызвал широкий общественный резонанс и привлек внимание к вопросу безопасности на территориях, прилегающих к автомойкам и другим подобным предприятиям.

Ранее «Восток-Медиа» писало об инциденте во Владивостоке, когда двухлетняя девочка получила тяжелые ожоги, случайно задев самогонный аппарат.

Двухлетний ребенок получил жуткие ожоги из-за самогонщиков во Владивостоке
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