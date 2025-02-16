Недетские игры: ребенок получил ожоги, спрыгнув в кучу песка во Владивостоке

15 февраля во Владивостоке, на территории автомойки по улице Сахалинской, произошел инцидент, в результате которого шестилетний мальчик получил ожоги ног. По словам отца ребенка, на неогражденной территории мойки мальчик спрыгнул с бетонного блока в кучу песка, которая оказалась очень горячей.