Огонь бушует: 300 гектаров леса горят в эти выходные в Приморье

Posted 16 февраля, 08:21
Published 16 февраля, 08:21
Modified 16 февраля, 08:23
Updated 16 февраля, 08:23
Над Уссурийским районом нависла угроза: масштабный пожар охватил территорию сельского участкового лесничества. Утром 15 февраля зафиксировали возгорание на площади 0,5 гектара, однако огонь стремительно распространялся: к вечеру площадь бедствия достигла 300 гектаров.
Для борьбы с разбушевавшейся стихией мобилизованы все силы: 69 человек и 15 единиц техники уже работают на месте, еще 10 групп пожарных готовятся вступить в бой с огнем. В Уссурийском городском округе введен особый противопожарный режим.
Для координации действий создан оперативный штаб с участием представителей министерства лесного хозяйства, прокуратуры, полиции и ГИБДД. Прокуратура Уссурийска взяла на контроль мероприятия по ликвидации лесного пожара. Главная задача на данный момент — не допустить распространения огня на жилые дома.
«На данный момент площадь горения достигла 300 га, для эффективного тушения задействованы 69 человек и 15 единиц техники, еще 10 групп пожарных на подходе.
Главой города Уссурийска на территории Уссурийского городского округа введен особо противопожарный режим», — сообщает Министерство природы Приморского края.
Прокуратура проведет тщательное расследование причин пожара и оценит действия должностных лиц, ответственных за охрану лесного фонда, предупреждение и ликвидацию возгораний.
Ситуация остается напряженной, но все службы работают в усиленном режиме, чтобы справиться со стихией.