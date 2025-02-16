vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 февраля, 08:21

Published 16 февраля, 08:21

Modified 16 февраля, 08:23

Updated 16 февраля, 08:23

Мощный пожар охватил огромную площадь под Уссурийском в Приморье

Огонь бушует: 300 гектаров леса горят в эти выходные в Приморье

16 февраля 2025, 08:21
Фото: Изображение Midjourney.

Мощный пожар охватил огромную площадь под Уссурийском в Приморье

Мощный природный пожар объял огромную площадь в Приморье. Прокуратура проводит проверку.

Над Уссурийским районом нависла угроза: масштабный пожар охватил территорию сельского участкового лесничества. Утром 15 февраля зафиксировали возгорание на площади 0,5 гектара, однако огонь стремительно распространялся: к вечеру площадь бедствия достигла 300 гектаров.

Для борьбы с разбушевавшейся стихией мобилизованы все силы: 69 человек и 15 единиц техники уже работают на месте, еще 10 групп пожарных готовятся вступить в бой с огнем. В Уссурийском городском округе введен особый противопожарный режим.

Для координации действий создан оперативный штаб с участием представителей министерства лесного хозяйства, прокуратуры, полиции и ГИБДД. Прокуратура Уссурийска взяла на контроль мероприятия по ликвидации лесного пожара. Главная задача на данный момент — не допустить распространения огня на жилые дома.

«На данный момент площадь горения достигла 300 га, для эффективного тушения задействованы 69 человек и 15 единиц техники, еще 10 групп пожарных на подходе.
Главой города Уссурийска на территории Уссурийского городского округа введен особо противопожарный режим», — сообщает Министерство природы Приморского края.

Прокуратура проведет тщательное расследование причин пожара и оценит действия должностных лиц, ответственных за охрану лесного фонда, предупреждение и ликвидацию возгораний.

Ситуация остается напряженной, но все службы работают в усиленном режиме, чтобы справиться со стихией.

Читайте также:
Два автомобиля сгорели за одну ночь в УссурийскеВоровал даже игрушки: житель Приморья пытался полностью обчистить дом соседкиПропахал огромные плиты: самосвал задел перекрытия в тоннеле в Уссурийске — видео
#Новости#Общество#Уссурийск#Приморский край#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика