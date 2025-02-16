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Posted 16 февраля, 01:38

Published 16 февраля, 01:38

Modified 16 февраля, 01:40

Updated 16 февраля, 01:40

В Уссурийске задержали подозреваемого в грабеже продуктового магазина

Парень среди бела дня обчистил несколько магазинов в Приморье и бросил самое ценное

16 февраля 2025, 01:38
Фото: 1MI.

В Уссурийске задержали подозреваемого в грабеже продуктового магазина

Сюжет
Уголовное дело
Забыл телефон, но не деньги. В Уссурийске грабитель продуктового магазина попался, оставив улику на месте преступления. Теперь ему грозит тюрьма.

16 февраля в Уссурийске полицейские задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в открытом хищении денег из кассы продуктового магазина на Новоникольском шоссе. Продавец сообщил о грабеже, после чего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Злоумышленник украл 14 000 рублей и сбежал с места происшествия, оставив там мобильный телефон.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемого и разослали ориентировки. Спустя несколько часов его задержали в такси. Во время допроса он признался в том, что совершил преступление, и рассказал, что уже потратил похищенные деньги. Также выяснилось, что три дня назад он украл кухонный блендер из другого магазина.

 

По факту случившегося возбуждены уголовные дела. Подозреваемый находится под стражей, полицейские проверяют его на причастность к другим преступлениям.

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#Новости#Общество#Уголовное дело#Полиция#Приморский край#Приморье#Происшествия
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