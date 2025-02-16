Парень среди бела дня обчистил несколько магазинов в Приморье и бросил самое ценное

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемого и разослали ориентировки. Спустя несколько часов его задержали в такси. Во время допроса он признался в том, что совершил преступление, и рассказал, что уже потратил похищенные деньги. Также выяснилось, что три дня назад он украл кухонный блендер из другого магазина.