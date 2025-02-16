Приморье под влиянием циклона: снег, гололедица и туман накроют край

Posted 15 февраля, 23:48
Published 15 февраля, 23:48
Modified 15 февраля, 23:50
Updated 15 февраля, 23:50
16 февраля Приморский край находится под влиянием циклона. Местами пройдет небольшой, на севере умеренный снег. На дорогах гололедица, утром на южном побережье туман. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -6…+5°C.
Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков, утром туман, гололедица. Ветер слабый до умеренного, днем западный, северо-западный умеренный до сильного. Температура +1…+3°C.
В Уссурийске облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный до сильного, утром слабый. Температура +1…+3°.
В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман, гололедица. Ветер слабый, днем западный, северо-западный умеренный. Температура +3…+5°C.