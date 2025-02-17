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Posted 17 февраля, 04:16

Published 17 февраля, 04:16

Modified 17 февраля, 04:18

Updated 17 февраля, 04:18

Кроссовер протаранил маршрутный автобус в Приморском крае

13 пассажиров внутри, есть пострадавшие: момент ДТП с автобусом в Приморье — видео

17 февраля 2025, 04:16
Фото: vostokmedia.com.

Кроссовер протаранил маршрутный автобус в Приморском крае

Сюжет
Автобус
Страшная авария произошла недалеко от Владивостока. В инциденте пострадали ни в чем неповинные пассажиры.

В Артеме пассажирский автобус угодил в серьезную аварию, сообщают новые медиа. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент жесткого столкновения.

На оживленном перекрестке водитель Mazda MPV врезался в маршрутный автобус, в котором находилось больше десяти человек. Нескольким пострадавшим потребовалась медицинская помощь, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что массовая авария произошла в дальневосточной столице. В результате столкновения пострадала горожанка.

Девять «жертв» и одна пострадавшая: подробности страшной аварии во Владивостоке
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#Новости#Владивосток#Автобус#Приморский край#ДТП#Происшествия
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