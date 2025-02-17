13 пассажиров внутри, есть пострадавшие: момент ДТП с автобусом в Приморье — видео

Posted 17 февраля, 04:16
Published 17 февраля, 04:16
Modified 17 февраля, 04:18
Updated 17 февраля, 04:18
В Артеме пассажирский автобус угодил в серьезную аварию, сообщают новые медиа. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент жесткого столкновения.
На оживленном перекрестке водитель Mazda MPV врезался в маршрутный автобус, в котором находилось больше десяти человек. Нескольким пострадавшим потребовалась медицинская помощь, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что массовая авария произошла в дальневосточной столице. В результате столкновения пострадала горожанка.