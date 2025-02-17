19 миллионов рублей могут получить школьники Дальнегорска, заразившиеся туберкулёзом

В 2024 году в Дальнегорске было направлено в суд уголовное дело в отношении предпринимателя, отвечавшего за организацию питания учащихся в школе № 17. Он принял на работу — на должность кухонного работника — женщину, у которой не было положенных медицинских документов. Зато, как позже выяснилось, у нее был целый букет заболеваний, в частности — гепатит и туберкулёз. В результате в школе заразились туберкулёзом дети, диагноз подтвердился у 12 человек.