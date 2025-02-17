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Posted 17 февраля, 05:04

Published 17 февраля, 05:04

Modified 17 февраля, 05:06

Updated 17 февраля, 05:06

16 исков подали заразившиеся туберкулезом школьники Дальнегорска

19 миллионов рублей могут получить школьники Дальнегорска, заразившиеся туберкулёзом

17 февраля 2025, 05:04
Фото: Изображение Midjourney.

16 исков подали заразившиеся туберкулезом школьники Дальнегорска

Сюжет
Медицина
16 исков в суд подали в Дальнегорске пострадавшие, заразившиеся туберкулёзом в школе № 17. Общая сумма иска — 19 миллионов рублей.

При этом, сообщает ТАСС, вполне может быть, что количество исков ещё увеличиться.

В 2024 году в Дальнегорске было направлено в суд уголовное дело в отношении предпринимателя, отвечавшего за организацию питания учащихся в школе № 17. Он принял на работу — на должность кухонного работника — женщину, у которой не было положенных медицинских документов. Зато, как позже выяснилось, у нее был целый букет заболеваний, в частности — гепатит и туберкулёз. В результате в школе заразились туберкулёзом дети, диагноз подтвердился у 12 человек.

Дело против ИП Кононенко Ю.А. возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Пострадавшие подали иски в суд на 19 миллионов рублей в общей сумме.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о деталях скандала в школе № 17.

Туберкулез, гепатит и антисанитария: детали скандала с питанием в школах Дальнегорска
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#Новости#Общество#Медицина#Здоровье#Приморский край
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