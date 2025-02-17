Аномальный рекорд достигнут: жара обернется «адскими» морозами и снегом в Приморье

Более того, наступившая неделя вновь окажется суровой на морозы и осадки, сообщает «Примгидромет». Снегопад будет продолжаться вплоть до четверга. В пятницу возможно прекращение влияние циклона. Минимальный температурный фон будет опускаться до -28 °С, а максимальный повышаться до -2 °С.