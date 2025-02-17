Аномальный рекорд достигнут: жара обернется «адскими» морозами и снегом в Приморье

Posted 17 февраля, 07:13
Published 17 февраля, 07:13
Modified 17 февраля, 07:15
Updated 17 февраля, 07:15
Минувшая суббота оказалась необычайно теплой во Владивостоке. Столбики термометров показали +5 °С. Подобные температуры впервые зафиксировали в текущем тысячелетии. В последний раз аномальный плюс наблюдался в 1989 году.
Стоит отметить, что идеальная погода простояла в городе недолго. Уже в воскресенье задул ветерок и похолодало до +1 °С.
Более того, наступившая неделя вновь окажется суровой на морозы и осадки, сообщает «Примгидромет». Снегопад будет продолжаться вплоть до четверга. В пятницу возможно прекращение влияние циклона. Минимальный температурный фон будет опускаться до -28 °С, а максимальный повышаться до -2 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, чем обернулись обледенелые дороги для автомобилистов во Владивостоке.