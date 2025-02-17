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Posted 17 февраля, 07:13

Published 17 февраля, 07:13

Modified 17 февраля, 07:15

Updated 17 февраля, 07:15

Февральская весна сменится похолоданием и снегопадами в Приморском крае

Аномальный рекорд достигнут: жара обернется «адскими» морозами и снегом в Приморье

17 февраля 2025, 07:13
Фото: 1MI.

Февральская весна сменится похолоданием и снегопадами в Приморском крае

Сюжет
Погода
Мартовское тепло нежданно ошарашило Приморский край в субботу. Однако ситуация перевернется с ног на голову в ближайшие дни.

Минувшая суббота оказалась необычайно теплой во Владивостоке. Столбики термометров показали +5 °С. Подобные температуры впервые зафиксировали в текущем тысячелетии. В последний раз аномальный плюс наблюдался в 1989 году.

Стоит отметить, что идеальная погода простояла в городе недолго. Уже в воскресенье задул ветерок и похолодало до +1 °С.

Более того, наступившая неделя вновь окажется суровой на морозы и осадки, сообщает «Примгидромет». Снегопад будет продолжаться вплоть до четверга. В пятницу возможно прекращение влияние циклона. Минимальный температурный фон будет опускаться до -28 °С, а максимальный повышаться до -2 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, чем обернулись обледенелые дороги для автомобилистов во Владивостоке.

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#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Снег#Приморский край
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