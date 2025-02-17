Антон Волошко: залог победы — в единстве с жителями края

Posted 17 февраля, 08:08
Published 17 февраля, 08:08
Modified 17 февраля, 08:10
Updated 17 февраля, 08:10
Здесь безоговорочную победу одержали представители «Единой России» — 14 мандатов из 15. Избиратели доверяют партии президента страны, отметил Антон Волошко.
— Сила партии — в контакте с народом. И победа наших кандидатов — это результат их качественной работы, активного участия в жизни Спасского муниципального района, постоянного общения с населением. В свою очередь высокая явка говорит о большом доверии жителей района. Уверен, сформированная команда оправдает это доверие и хорошие результаты, которые мы получили на этих выборах, — подчеркнул председатель ЗС ПК.
Также спикер краевого парламента поблагодарил всех, кто пришёл на выборы (а явка была высокой — более 25 процентов), за поддержку и доверие, а также выразил уверенность в эффективной работе новой команды народных избранников.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как Антон Волошко посетил Чугуевку.