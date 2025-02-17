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Posted 17 февраля, 08:08

Published 17 февраля, 08:08

Modified 17 февраля, 08:10

Updated 17 февраля, 08:10

Председатель ЗС Приморского края прокомментировал итоги выборов в регионе

Антон Волошко: залог победы — в единстве с жителями края

17 февраля 2025, 08:08
Фото: 1MI.

Председатель ЗС Приморского края прокомментировал итоги выборов в регионе

Сюжет
Выборы
Председатель Законодательного Собрания Приморского края, первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» в Приморском крае Антон Волошко прокомментировал итоги выборов в Думу Спасского муниципального района.

Здесь безоговорочную победу одержали представители «Единой России» — 14 мандатов из 15. Избиратели доверяют партии президента страны, отметил Антон Волошко.

— Сила партии — в контакте с народом. И победа наших кандидатов — это результат их качественной работы, активного участия в жизни Спасского муниципального района, постоянного общения с населением. В свою очередь высокая явка говорит о большом доверии жителей района. Уверен, сформированная команда оправдает это доверие и хорошие результаты, которые мы получили на этих выборах, — подчеркнул председатель ЗС ПК.

Также спикер краевого парламента поблагодарил всех, кто пришёл на выборы (а явка была высокой — более 25 процентов), за поддержку и доверие, а также выразил уверенность в эффективной работе новой команды народных избранников.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как Антон Волошко посетил Чугуевку.

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#Новости#Общество#Дальний Восток#Спасск-Дальний#Приморский край#Выборы#Приморье#Антон Волошко
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