Буянил, вышел и выбил окно: хулиган разошелся в автобусе в Приморье

Posted 17 февраля, 10:55
Published 17 февраля, 10:55
Modified 17 февраля, 10:57
Updated 17 февраля, 10:57
В одном из городов Приморского края возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ) после инцидента с повреждением маршрутного автобуса № 9 м. По данным полиции, 9 ноября 2024 года нетрезвый пассажир разбил стекло и повредил зеркало заднего вида автобуса после замечания водителя о недопустимом поведении в общественном месте.
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа опросила очевидцев и установила личность злоумышленника. Им оказался 36-летний местный житель, которого задержали сотрудники Росгвардии. В результате инцидента никто не пострадал. Ведется расследование, устанавливается размер ущерба.
В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, изъято видео с камер видеонаблюдения. По уголовному делу опрашивают свидетелей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о хищнике-хулигане из Приморья.