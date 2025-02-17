Буянил, вышел и выбил окно: хулиган разошелся в автобусе в Приморье

В одном из городов Приморского края возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ) после инцидента с повреждением маршрутного автобуса № 9 м. По данным полиции, 9 ноября 2024 года нетрезвый пассажир разбил стекло и повредил зеркало заднего вида автобуса после замечания водителя о недопустимом поведении в общественном месте.