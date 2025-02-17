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Posted 17 февраля, 10:55

Published 17 февраля, 10:55

Modified 17 февраля, 10:57

Updated 17 февраля, 10:57

Буянил, вышел и выбил окно: хулиган разошелся в автобусе в Приморье

Буянил, вышел и выбил окно: хулиган разошелся в автобусе в Приморье

17 февраля 2025, 10:55
Фото: vlad_ork.
Сюжет
Уголовное дело
Пассажир автобуса громко ругался матом, буянил и агрессивно реагировал на замечания. Позже он вышел из автобуса и разбил окно и зеркало. Полиция Приморья проводит проверку.

В одном из городов Приморского края возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ) после инцидента с повреждением маршрутного автобуса № 9 м. По данным полиции, 9 ноября 2024 года нетрезвый пассажир разбил стекло и повредил зеркало заднего вида автобуса после замечания водителя о недопустимом поведении в общественном месте.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа опросила очевидцев и установила личность злоумышленника. Им оказался 36-летний местный житель, которого задержали сотрудники Росгвардии. В результате инцидента никто не пострадал. Ведется расследование, устанавливается размер ущерба.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, изъято видео с камер видеонаблюдения. По уголовному делу опрашивают свидетелей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о хищнике-хулигане из Приморья.

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