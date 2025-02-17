«Что, всё ещё не лето?» — уныло встретил снег пятнистый красавчик в Приморском крае

Posted 17 февраля, 02:09
Published 17 февраля, 02:09
Modified 17 февраля, 02:11
Updated 17 февраля, 02:11
В пресс-службе нацпарка пошутили, что пятнистая кошка, выглянув утром на улицу и пройдясь по свежему снегу, подумал: «Ясно, сегодня снова не лето». И похрустел по снегу дальше.
— Пятнистые кошки снег не любят и стараются всячески его обойти, — подчеркнули в пресс-службе заповедника. Поэтому они предпочитают жить в южном Приморье, где он выпадает не так часто и не в таких количествах, как в центральных районах.
Однако природа позаботилась о дальневосточном леопарде, снабдив его теплым мехом, причём к зиме шерсть к этой кошки отрастает до длины 6-7 сантиметров, хотя летом обычно она составляет 2,5 сантиметра.
Ничего, киса, потерпи, как пел известный бард: скоро лето.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как пятнистые котята устроили развесёлые догонялки и чем всё это кончилось.