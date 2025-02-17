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Posted 17 февраля, 02:09

Published 17 февраля, 02:09

Modified 17 февраля, 02:11

Updated 17 февраля, 02:11

Краснокнижные хищники в Приморском крае не в восторге от выпавшего снега

«Что, всё ещё не лето?» — уныло встретил снег пятнистый красавчик в Приморском крае

17 февраля 2025, 02:09
Фото: @amurleo_land.

Краснокнижные хищники в Приморском крае не в восторге от выпавшего снега

Сюжет
Тигр
Выпавший утром в понедельник снег не привел в восторг краснокнижного хищника — и это зафиксировала камера фотоловушки в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае.

В пресс-службе нацпарка пошутили, что пятнистая кошка, выглянув утром на улицу и пройдясь по свежему снегу, подумал: «Ясно, сегодня снова не лето». И похрустел по снегу дальше.

— Пятнистые кошки снег не любят и стараются всячески его обойти, — подчеркнули в пресс-службе заповедника. Поэтому они предпочитают жить в южном Приморье, где он выпадает не так часто и не в таких количествах, как в центральных районах.

Однако природа позаботилась о дальневосточном леопарде, снабдив его теплым мехом, причём к зиме шерсть к этой кошки отрастает до длины 6-7 сантиметров, хотя летом обычно она составляет 2,5 сантиметра.

Ничего, киса, потерпи, как пел известный бард: скоро лето.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как пятнистые котята устроили развесёлые догонялки и чем всё это кончилось.

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#Новости#Владивосток#Тигр#Приморский край#Живая природа#Приморье
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