Демешин обозначил чиновникам конкретные сроки по достройке городских объектов Хабаров

Напомним, что Дмитрий Демешин с первых дней своей работы в качестве главы Хабаровского края неоднократно заявлял, что одна из главных его задач на этом посту — защита интересов жителей края и восстановление нарушенных прав людей. Так, на особом контроле губернатор держит ситуацию с долгостроями в краевом центре, лично проверяя в ходе внеплановых объездов, как на этих объектах ведутся работы.