Демешин обозначил чиновникам конкретные сроки по достройке городских объектов Хабаров

Posted 17 февраля, 08:17
Published 17 февраля, 08:17
Modified 17 февраля, 08:19
Updated 17 февраля, 08:19
В ходе посещения дамбы губернатор обсудил с и. о. зампреда правительства края по вопросам строительства Виктором Витиником проблемные вопросы, касающиеся строительства объекта, и сроки завершения работ.
Напомним, длительное время решался вопрос по выбору технологии завершения достройки монолитного порога дамбы — прежний подрядчик выполнил работу с браком. Месяц назад и. о. заместителя председателя правительства края по вопросам строительства докладывал, что выработан план действий, который позволит завершить данный этап до конца зимы.
Сейчас в ходе осмотра Виктор Витиник доложил, что проведено полное водолазное обследование объекта. Специалисты не обнаружили дополнительных деформаций и просадок. Однако монолитный порог заилен, необходима очистка с помощью земснаряда, а эти работы можно будет выполнить только с началом навигации.
Такой подход не устроил Дмитрия Демешина.
— Летом, когда можно было сделать очистку ила, все говорили, что нужна зима, нужен лед, который надо будет вскрыть на низкой воде, откачать воду, сделав, по сути, плотину и быстро провести необходимые работы. Сейчас уже близится конец февраля. И вы резко меняете решение. Теперь для этих работ вам нужно лето? — обратился к заместителю губернатор.
Дмитрий Демешин подчеркнул, что исходить надо из задачи, которая поставлена людьми: сдать дамбу Южного округа.
— Люди ждут завершения строительства, и я требуют от подрядчиков и ответственных лиц конкретных шагов, а не бесконечных отсрочек. Если вы профессионалы, отвечайте перед людьми делами. Если не профессионалы, освободите должность тем, кто сможет отвечать за свои слова, — заявил глава региона.
Следующим объектом, который посетил губернатор, стал ЖСК «Утёс». Совместно со строительным блоком правительства, мэрией города Хабаровска и представителями обманутых дольщиков губернатор обозначил текущее решение проблемного вопроса:
— Наша задача — всех дольщиков удовлетворить, выплатить всем компенсацию. Забрать этот дом как имущественный комплекс. И потом раздать уязвимым категориям людей.
Дмитрий Демешин поставил руководителю строительного блока правительства задачу в течение месяца получить от ППК «Фонд развития территорий» документ, гарантирующий имущественные права края на этот объект.
— После — мы получаем имущественные права, а к концу марта люди получают компенсацию. В понедельник представьте мне докладную, — поручил губернатор.
После ЖСК «Утёс» Дмитрий Демешин посетил спортивно-стрелковый комплекс Хабаровска, который готовится к капитальному ремонту.
— Ваша задача — запустить этот объект в жизнь. Еще раз подчеркну: мне нужен измененный вид работ, — обратился глава региона к министру спорта края и представителям строительного блока.
Глава региона поручил начать работы по текущему ремонту объекта уже сейчас, а к капитальному ремонту приступить в марте.
Напомним, что Дмитрий Демешин с первых дней своей работы в качестве главы Хабаровского края неоднократно заявлял, что одна из главных его задач на этом посту — защита интересов жителей края и восстановление нарушенных прав людей. Так, на особом контроле губернатор держит ситуацию с долгостроями в краевом центре, лично проверяя в ходе внеплановых объездов, как на этих объектах ведутся работы.